GoArt, iPad'leriniz ve iPhone'larınızda kullanabileceğiniz harika bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Sanatsal filtreleri kullanımınıza sunan uygulama ile harika fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Oldukça güzel işler ortaya koyan bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak dikkat çeken GoArt, sahip olduğu sanatsal filtrelerle resimlerinizi sanat tablolarına dönüştürebiliyor. Kısa sürede harika fotoğraflar elde etmenizi sağlayan GoArt ile gelişmiş özelliklere sahip oluyor ve canlı fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. Yapay zekaya sahip olan uygulama fotoğraflarınızı akıllı bir şekilde dönüştürebiliyor ve harika sanat tabloları olarak size geri sunuyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarınıza da destek veren uygulama ile farklı filtreler kullanabiliyorsunuz. Eğer uygulamanın dönüştürme işleminden memnun kalmazsanız devreye siz girebiliyor ve yoğunluğu parmağınızla ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen kendi zevklerinize göre fotoğraflar elde etmek için GoArt'ı mutlaka denemelisiniz.

Güçlü özelliklere sahip olan GoArt'da dönüştürdüğünüz fotoğrafları anında diğer sosyal medya uygulamalarınızda paylaşabiliyor ya da telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Fotoğraflarınıza ayrı bir renk katan GoArt'ı sakın kaçırmayın.

GoArt uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.