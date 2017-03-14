God of Attack
Dikkatli olmalı ve rakiplerinizi birer birer devirmelisiniz
God of Attack, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu mücadelelerin yer aldığı oyunda rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz.
Destansı mücadelelerin yer aldığı hikaye tabanlı bir aksiyon oyunu olan God of Attack, zorlu rakiplerle karşılaştığımız bir savaş oyunudur. Oyunda rakiplerimizi alt etmeye çalışıyor ve hikayeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Güçlü karakterlerin yer aldığı oyunda kendinizi geliştirmeye ve mücadelelerden galip çıkmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı oyunda farklı kılıçlar kullanabiliyorsunuz. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunu internet olmadan da oynayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olan God of Attack ile arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda ekrana dokunarak ilerliyorsunuz.
Farklı hamleler yapabildiğiniz oyunda dikkatli olmalı ve rakibinizden darbe yememelisiniz. Oldukça eğlenceli bir atmosferde geçen oyunda stratejik kararlar almanız gerekiyor. Farklı dünyalarda da oynayabileceğiniz God of Attack oyununu sakın kaçırmayın.
God of Attack oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- DAERI SOFT
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