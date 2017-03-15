God of Attack, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz hikaye tabanlı bir aksiyon oyunudur. Birbirinden zorlu mücadelelerin yer aldığı oyunda rakiplerinizi geçmeniz gerekiyor.

Aksiyon ve macera dolu bir savaş oyunu olarak karşımıza çıkan God of Attack, zorlu rakiplerle karşı karşıya geldiğimiz bir oyundur. Oyunda rakiplerimizi geçmeye ve hikayeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Güçlü karakterlerin ve farklı silahların yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Stratejik kararlar almalı ve rakiplerinizi en kısa sürede devirmelisiniz. Birbirindn farklı ortamlarda geçen oyunda zorlu bölümleri de geçmeniz gerekiyor. İnternet olmadan da oynanabilen oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Ekrana dokunarak oynanan oyunda farklı hamleler yapabiliyor ve rakiplerinizi öldürebiliyorsunuz. Dikkatli olmanızı gerektiren oyun aynı zamanda etkileyici bir atmosferde geçiyor. Stratejik kararlar alıp uygulamanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. God of Attack oyununu sizleri bekliyor.

God of Attack oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.