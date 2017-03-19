Godotify, masaüstü bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir şakalaşma eklentisi olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir kullanıma sahip olan uygulamayı arka planda çalıştırarak size mesaj atmak isteyen kişileri kolayca çileden çıkarabilirsiniz.

Basit ve etkili bir uygulama olan Godotify, arkadaşlarınızla dalga geçmenizi ve eğlenmenizi sağlıyor. Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulamayı çalıştırıp arka plana attıktan sonra Facebook'ta size mesaj atmak isteyen insanlar sürekli olarak "yazıyor.." ibaresiyle karşılaşıyor. Ayrıca uygulama ile arkadaşlarınızın sizin yazı yazma sürenizi bekleme sürelerini de takip edebiliyorsunuz. Facebook'un sürekli olarak geliştirdiği chat-bot'lara tepki olarak piyasaya sürülen Godotify, basit tasarımıyla da dikkat çekiyor. 3 saat içerisinde kodlanan Godotify ile arkadaşlarınızı çileden çıkarabiliyor ya da tabiri caize "trolleyebiliyorsunuz".

Godotify uygulamasını ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.