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Godotify
TamindirWindowsİnternetÇeşitli AraçlarGodotify - Messenger Için Şakalaşma Eklentisi

Godotify

1.0
Godotify İndir Hemen İndir

58 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Godotify

Facebook arkadaşlarınızı kolayca çileden çıkarabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Godotify, masaüstü bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir şakalaşma eklentisi olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir kullanıma sahip olan uygulamayı arka planda çalıştırarak size mesaj atmak isteyen kişileri kolayca çileden çıkarabilirsiniz.

Basit ve etkili bir uygulama olan Godotify, arkadaşlarınızla dalga geçmenizi ve eğlenmenizi sağlıyor. Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulamayı çalıştırıp arka plana attıktan sonra Facebook'ta size mesaj atmak isteyen insanlar sürekli olarak "yazıyor.." ibaresiyle karşılaşıyor. Ayrıca uygulama ile arkadaşlarınızın sizin yazı yazma sürenizi bekleme sürelerini de takip edebiliyorsunuz. Facebook'un sürekli olarak geliştirdiği chat-bot'lara tepki olarak piyasaya sürülen Godotify, basit tasarımıyla da dikkat çekiyor. 3 saat içerisinde kodlanan Godotify ile arkadaşlarınızı çileden çıkarabiliyor ya da tabiri caize "trolleyebiliyorsunuz".

Godotify uygulamasını ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Godotify

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