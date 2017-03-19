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Godotify
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Godotify

1.0 (Mac)
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42 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Godotify

Arkadaşlarınızı kolayca çileden çıkarabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Facebook'ta boş boş gezerken aynı anda arkadaşlarınızı kandırmak ve çileden çıkarmak istiyorsanız Godotify'i mutlaka denemelisiniz. Oldukça basit kullanıma sahip bir uygulama olan Godotify ile arkadaşlarınızı çileden çıkarabiliyorsunuz.

Çok kolay kullanıma sahip bir uygulama olan Godotify, arkadaşlarınızla dalga geçmenize ve eğlenmenize yardımcı oluyor. Uygulama ile Facebook'tan size ulaşmaya çalışan insanlara sürekli olarak "yazıyor..." ibaresi gösteriyor ve sanki yazı yazıyormuş hissi yaratıyorsunuz. Bu sırada arkadaşlarınız sizin yazı yazmanızı bekliyor ve ne diyeceğinizi merak ediyor. Hiç durmadan devam eden bu ibareyi bekleyen arkadaşlarınızın bekleme sürelerini de görebiliyor ve eğlenceyi daha da arttırabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı çileden çıkarmak için tercih edebileceğiniz Godotify'i mutlaka denemelisiniz.

Arkadaşlarınızı kolay bir şekilde "trollemenizi" sağlayan Godotify ile eğlenceli vakitler geçirebiliyor ve yakın arkadaşlarınıza şaka yapabiliyorsunuz. Basit kullanımıyla dikkat çeken Godotify'i çalıştırıp arka plana atmanız yeterli oluyor. Godotify'i sakın kaçırmayın

Godotify uygulamasını ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Mac OS X
Üretici:
Godotify

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