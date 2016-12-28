Gök-Türk Alfabesi
Gök-Türk Alfabesi uygulamasıyla Göktürkçe'yi kolaylıkla öğrenebilir, okuma-yazmanızı geliştirebilirsiniz.
Gök-Türk Alfabesi uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan Türkçenin ilk resmi yazı sistemini öğrenebilirsiniz.
Göktürkler döneminde Orhun Yazıtlarında karşılaşılan metinler, Türkçenin kullanıldığı ilk resmi yazılar olarak biliniyor. Göktürk Alfabesi ya da Orhun Alfabesi olarak bilinen dilde 38 harf bulunmaktadır. 4 ünlü, 34 ünsüz harfin bulunduğu Göktürk alfabesini öğrenmek isteyenler için geliştirilen Gök-Türk Alfabesi uygulamasında harfleri tanıyabilir ve okuma-yazma kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz.
Tamgalar (harfler), alfabenin yapısı, kullanım kuralları, Türk Tamgaları, tamga yazıcı gibi kategoriler sunan uygulamada harfleri yazılışlarıyla birlikte öğrenebilirsiniz. Dilin kullanımıyla ilgili detayları da öğrendikten sonra alıştırmalarla birlikte okuma-yazma becerinizi geliştirebilmenizi mümkün kılan Gök-Türk Alfabesi uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- App Klik
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