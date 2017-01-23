Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz online bir golf oyunu olan Golf Clash'da arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve gerçek zamanlı oyunun tadına varıyorsunuz. 3 boyutlu parkurlarda gerçekleşen oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Golf becerilerinizi tüm dünyaya gösterebileceğiniz bir oyun olan Golf Clash, gelişmiş konrol sistemleri ve harika grafikleriyle dikkat çekiyor. Binlerce aktif oyuncudan dilediğinizle anında golf oyunu oynamanızı sağlayan Golf Clash ile gerçekçi sahnelerde atış yapma deneyimi yaşıyorsunuz. Facebook arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Oyunu oynamak ise oldukça basit. Oyunda atış sistemini iyice kavradıktan sonra klasik şekilde topu en az atış ile sokmaya çalışıyor ve skor kartınızı dolduruyorsunuz. Oyun bittiğinde ise en az sayıda atış yapan taraf oyunu kazanıyor. Farklı sopalar ve toplarla oyuna renk katabiliyor, aynı zamanda düzenli aralıklarla dağıtılan ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz.

Oyun sırasında yaptığınız atışları video şeklinde kayıt edebiliyor ve sosyal medya uygulamalarını kullanarak paylaşabiliyorsunuz. Zorlu ve eğlenceli bir golf oyunu olarak nitelendirilen Golf Clash'da rakiplerinizle sohbet de edebiliyorsunuz. Harika özellikleriyle Golf Clash'ı sakın kaçırmayın.

Golf Clash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.