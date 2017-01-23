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Golf Clash
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Golf Clash

(iOS)
Golf Clash İndir Hemen İndir

142 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Golf Clash
Golf Clash
Golf Clash
Golf Clash
Golf Clash

Golf becerilerinizi sergileyebiliyor ve meydan okuyabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 48 dakika önce

Golf Clash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz online bir golf oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda arkadaşlarınızla gerçek zamanlı golf oynayabiliyor ve yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz.

Becerilerinizi tam anlamıyla sergileyebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Golf Clash, harika görselleri ve gelişmiş atış sistemiyle ilgi çekiyor. Binlerce aktif oyuncuya sahip olan oyunda gerçekçi sahneler eşliğinde golf oynuyor ve yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Mükemmel bir golf deneyimi sunan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışı bulunan Golf Clash'da klasik şekilde topu en az atış ile deliğe sokmaya çalışıyorsunuz. Topa vururken sopanın açısı, rüzgarın şiddeti ve yönü gibi değişkenlere de dikkat etmelisiniz. Zorlu bir oyun olan Golf Clash'ı sakın kaçırmayın.

Gelişmiş kontrol sistemlerine sahip olan oyunda yaptığınız atışları kaydederek sosyal medya uygulamalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Zorlu bir golf oyunu olan Golf Clash'ı mutlaka denemelisiniz.

Golf Clash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Playdemic
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