GOM Cam, Windows PC kullanıcısı olarak ücretsiz indirip deneyebileceğiniz ekran videosu çekme programı. PC ekranınız, web kamera akışınız veya oyun ekranınızı yüksek kalitede kaydedip doğrudan sosyal ağlara yükleyebiliyorsunuz.

Bilgisayarda film izleyen kullanıcıların ilk tercihi GOM Player’ı geliştiren ekibin imzasını taşıyan GOM CAM, her şeyi kaydetme yeteneğine sahip basit kullanımlı bir ekran videosu alma programı. Bilgisayar ekranınınız, oyununuzu veya web kameradaki bir görüntüyü kolaylıkla kaydetmenin yanı sıra kayıt esnasında ekran görüntüsü alma, 4x’e kadar yakınlaştırma, farklı şekiller çizme, efekt ekleme şansına sahipsiniz. Ayrıca şimdiye kadar çoğu ekran video çekme – kaydetme programında olmayan kaydın belirlediğiniz zamanda otomatik olarak başlama özelliğini de sahip GOM CAM.

Türkçe dil desteği sunmamasına rağmen son derece sadece, modern arayüze sahip olduğundan kullanırken sorun yaşamayacağınızı düşündüğüm GOM CAM, ekran, web kamera ve oyun olmak üzere üç seçenek sunuyor. Ekran kaydetme fonksiyonunda tam ekran, belirtilen bir alan veya değer girerek oluşturduğunuz bir alanı kaydetme seçenekleri sunuluyor. Web kamera kaydetme fonksiyonunda bilgisayarınıza bağlı web kameranın lensleri tarafından çekilen resimlerin kaydını tutuyor. Birden fazla web kamera bağlıysa cihazlar listesinden seçim yapabiliyorsunuz. Oyun kaydetme fonksiyonunda da online oyun veya DirectX/Open GL tabanlı bir programın ekran videosunu çekmenize izin veriliyor.

Kayıt esnasında CPU kullanımı oldukça az olan programın ücretsiz sürümünde 10 dakika kayıt yapma limiti var ve videoların köşesine filigran iliştiriliyor.