GOM Player, yıllardır bilgisayarlarımızda kullandığımız aynı adlı ünlü medya oynatıcı programın mobil versiyonu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir video oynatıcı ve müzik çalar olan GOM Player, bize mobil cihazlarımız üzerinde farklı video formatlarını ve müzik formatlarını oynatabilme imkanı veriyor. GOM Player Android versiyonu, yazılımın bilgisayar versiyonundan alışık olduğumuz birçok kullanışlı özelliği beraberinde getiriyor.

GOM Player Android versiyonunda MP4 formatının da aralarında olduğu birçok video dosyasını oynatabiliyoruz. Ayrıca 360 derecelik videoları GOM Player aracılığıyla görüntüleyebilmektesiniz. GOM Player mobil versiyonunda kullanıcılara oynatma hızını ayarlama, altyazıları kontrol etme ve düzenleme, video parlaklığını ayarlama gibi imkanlar sunuluyor.

GOM Player Android sürümünün özellikleri şu şekilde:

- MP4 formatının da aralarında olduğu farklı dosya türlerini oynatabilme

- 360 derecelik videoları oynatma

- Kolay kullanılabilir arayüz

- Favori videolar listesi oluşturma ve düzenleme

- Video oynatırken ekran görüntüsü alabilme

- Uyku zamanlayıcısı

- Dropbox, Google Drive, OneDrive gibi bulut servislerine ve FTP sunucularına bağlanabilme

- İleri seviye ayarlar

*AC3 ve DTS kodekleri ücretlidir ve sadece destekleyen cihazlarda kullanılabilmektedir