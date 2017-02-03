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GOM Player
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GOM Player

(iOS)
GOM Player İndir Hemen İndir

150 MB
Editör Puanı: 4/5
4
GOM Player
GOM Player
GOM Player

Bilgisayarlarımızın meşhur medya oynatıcısı GOM Player artık mobil cihazlarda kullanılabiliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 18 dakika önce

GOM Player eğer mobil cihazınız üzerinde alternatif bir medya oynatıcı kullanmak isterseniz işinize yarayabilecek bir video oynatıcı ve müzik çalar.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan GOM Player'ı masaüstü versiyonuyla tanımıştık. Bilgisayar üzerinde bir hayli meşhur olan bu medya oynatıcı en geniş format desteğine sahip yazılımlardan bir tanesiydi. GOM Player iOS versiyonu bize aynı esnekliği sunuyor. GOM Player ile iOS cihazlarınız üzerinde MP4 formatı da dahil olmak üzere birçok farklı video ve ses dosyasını oynatabilirsiniz.

GOM Player mobil sürümü video oynatırken parmak hareketlerinizle yürütmeyi kontrol etmenize, yürütme hızını ayarlamanıza ve video altyazılarını kontrol etmenize ve düzenlemenize imkan veriyor. Uygulamanın diğer önemli özellikleri şunlar:

- Kolay kullanılabilen arayüz

- Uyku zamanlayıcısı

- Dropbox ve Google Drive gibi bulut servislerine bağlanabilme

- İleri seviye ayarlar

*AC3 ve DTS kodekleri ücretli kodeklerdir ve sadece desteklenen cihazlarda çalışmaktadırlar

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Gretech
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