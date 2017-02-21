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GOM Studio
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GOM Studio

1.3.119
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43.88 MB
Editör Puanı: 5/5
5
GOM Studio
GOM Studio
GOM Studio

Canlı yayınlar ve sunumlar yapmanıza yardımcı olan güçlü bir program

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

GOM Studio, sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayın yapmanıza yardımcı olan bir program olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayarınızı kullanarak kullanabileceğiniz programa sosyal medya hesabınızın yayın linkini kaydediyor ve bilgisarınızın kamerasını kullanarak yayın yapabiliyorsunuz.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan GOM Studio, 1080p kaliteye kadar canlı yayınlar yapmanıza olanak sağlayan bir yardımcı programdır. Video oynatıcılarıyla tanıdığımız GomLab tarafından piyasaya sürülen GOM Studio ile kolay bir şekilde yayınlarınızda düzenleme yapabiliyorsunuz. Sosyal medya uygulamalarının canlı yayın özelliğine kavuşmasıyla birlikte yaygınlaşan canlı yayınlar nedeniyle GOM Studio'nun herkesin bilgisayarında olması gerekiyor. Eğer etkin bir şekilde canlı yayınlar yapıyorsanız GOM Studio'yu mutlaka denemelisiniz.

İşlevsel özelliklere sahip olan GOM Studio, videolarda düzenleme yapma imkanı sağlıyor ve daha efektif yayınlar yapabiliyorsunuz. Özellikle YouTube ve Twitch gibi platformlarda yaptığınız yayınlarda GOM Studio'yu mutlaka kullanmalısınız. İşinizi bir hayli kolaylaştıran GOM Studio'yu sakın kaçırmayın.

GOM Studio'yu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win10/Win8.1
Üretici:
GOM Player

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