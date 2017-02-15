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Google 2 Milyar URL ve 1 Milyon Kişisel Sitenin Başına Kıyamet Gibi İndi

Google 2 Milyar URL'un ve 1 Milyon Sitenin Başına Kıyamet Gibi İndi

Yıllardır Google, basında kendi hakkında çıkan ve AB Parlamentosunun düzenlediği internet normlarını uygulamadığı iddia ve eleştirilerle boğuşuyordu.

Ancak sonuç olarak iddia edilen her hak ihlaliyle de baş etmesi gereken tek kuruluş olduğu için bu tür iddialara son vermek Google'ın göreviydi. Telif hakları ihlalleri şikâyetleri Google'ın boyunu aşmaya başlayınca şirket top yekûn bir temizlik operasyonuna girmekte bir beis görmemiş olacak ki, 2011'den bu yana (bu tarih şikayetlerin yoğun olarak artığı döneme de denk geliyor) bu tür ihlallerde bulunan 2 milyar bireysel URL'u ve 1 milyon web sitesinin varlığına son verdi.

Aslında Google bunu bir çırpıda yapmış değil. Bu durum geçen seneden beri yapılan titiz bir çalışmanın son raporu. Bu çalışmanın çoğunda otomatik kontrol yazılımları kullanılmış olsa da çoğu yok edilen adres ve sitenin telif hakları sahiplerinden gelen şikayetler sonucu değerlendirmeye alınıp infaz edildiğini de söylemek gerek.

Bu arada ABD hükümetinden BBC ve Netflix için sürekli şikayet alan Google, hükümetin bu sitelere telif hakları ihlali yaptıklarından dolayı sansür uygulama isteğini de bir süredir görmezden geliyormuş. 

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Yazar: - 15.02.2017

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