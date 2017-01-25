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Google 200 Haber Yayıncısını Engelledi

google sahte haberler

Google, kısa süre önce sahte haberlere karşı başlattığı mücadele süreci için ilk ciddi adımı attı. Şirket, sahte haberler yaptığını tespit ettiği 200 haber sitesinin AdSense hesaplarını kapattı.

AdSense, Google tarafından geliştirilmiş bir tür aracı reklam uygulaması. Bu uygulamayı internet sitenize yerleştirmeniz ile birlikte Google reklam verenlerden aldığı reklamları, sizin internet sitenizin içeriklerine ve kullanıcı kitlesine göre gösteriyor ve elde edilen gelirden bir kısım kesinti yaparak, size aktarıyor. Dünyanın en çok kullanılan reklam servislerinden olan AdSense, birçok internet sitesinin hayatta kalmasının yegane sebeplerinden de bir tanesi. 

Google, yaz aylarında aldığı kararla birlikte sahte haber yazan yayıncılara karşı savaş başlattığını duyurmuştu. Bu savaşın ilk adımı da, yayıncılar için yukarıda anlattığımız kadar elzem olan AdSense üzerinden atıldı. Şirket, sahte haber yaptığını tespit ettiği haber sitelerinin 200 tanesini sistemden çıkarttı. Bunların önemli bölümünün ise popüler haber sitelerinin isimlerini taklit eden mecralar olduğunu söylendi; ancak banlanan internet sitelerinin bir listesi merak edenlerle paylaşılmadı.

Bütün bu sahte haber mevzuu ise ABD seçimleri sonrasında yaşanmıştı. Yapılan seçimin ardından birçok internet sitesi Donald Trump'ın Clinton'dan daha fazla oy aldığına dair haberler yazmışlardı. Gerçekte Clinton'dan 2.8 milyon daha az oy alan Donald Trump'a dair yapılan bu haberlerden sonra Google bilgi kirliliğini engellemek için böylesine saptırma haberler yapan sitelerle aktif mücadeleye girişileceğinin sinyalleri verilmişti.

Google ve Facebook Sahte Haber Sitelerini Yapay Zeka Kullanarak Banlayacak

Facebook Yalan Haberciliği Önlemek İçin Bir Sistem Geliştirdi, Almanya'da Deneyecek

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Yazar: - 25.01.2017

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