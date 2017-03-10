Google, Akıllı Video Arama Teknolojisini Tanıttı

ABD merkezli teknoloji devi Google, video içeriklerini tespit edip aranabilir hale getiren yeni makine öğrenme teknolojisini uygulama geliştiricilerin kullanımına sundu. Cloud Video Intelligence adı verilen akıllı video arama teknolojisi şu an için kapalı beta olarak hizmet veriyor.

Google Cloud’un ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlediği “Next” konferansında Cloud Video Intelligence adıyla duyurulan video arama teknolojisi ile bir video arşivinde akan görüntüler içerisinden tespit edilen nesneleri kaydedilecek, daha sonra bu nesneler anahtar sözcüklerle aranıp nesnelerin yer aldıkları sahneler listelenecek. Ancak teknolojinin kullanılabilmesi için videoların Google’ın bulut sunucularında depolanıyor olması gerekiyor. Böylelikle Google, geliştiricileri bulut servislerini kullanmaya da teşvik etmiş oluyor. Kısaca "bir taşla iki kuş" gibi proje.

Google’ın geliştiriciler temsilcisi Sara Robinson’ın Next konferansında yaptığı sunumda, programın arayüzüne eklenen bir video üzerinde akıllı video arama teknolojisi test edildi. Videoda akan sahnelerde yer alan dağ manzarası, ev, cadde, köpek gibi nesne ve kavramların akan videoda eşzamanlı olarak anahtar sözcükler halinde kaydedildiği görüldü. Sonraki etapta Robinson, kaydedilen bu anahtar sözcükler içinden birini metin olarak arayıp, ilgili nesnenin geçtiği sahneleri listeledi. Örneğin "kaplan" anahtar kelimesi ile arama yaptığında "kaplan" görüntüsünün yer aldığı sahneler otomatik olarak seçildi ve listelendi.

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