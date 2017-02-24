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Google Allo Akıllı Sohbet Uygulaması Masaüstüne Geliyor

Google Allo Messenger Masaüstüne Geliyor

Google'ın popüler hızlı ve akıllı mesajlaşma uygulaması olarak tanınan Alllo, PC'ler için masaüstüne de geliyor. Google Allo, daha önce farklı uygulamalarda kullandığımız birçok özelliği bir araya getiren bir hızlı mesajlaşma uygulaması.

Google Allo uygulaması; akıllı cevaplama, karalamalar yapabilme, çıkartmalar (sticker) kullanma, özel metin boyutları gibi pek çok özelliği bir arada sunuyordu. Bu yüzden WhatsApp ve Facebook Messenger gibi uygulamaların rakibi olabilecek kalitede özelliklere sahip bir uygulama olarak Android üzerinde çok ilgi görmüştü.

Google Allo'nun yöneticisi sürpriz bir tweet atarak uygulamanın artık masa üstünde de kullanılabileceğinin müjdesini verdi.

allo tweet

Google Allo masaüstünde bir Chrome eklentisi gibi çalışacak. Yani Windows ve Mac işletim sistemlerinde yani ayrı bir uygulama gibi indirilip bilgisayarlara kurulmayacak. Chromebook cihazlarda uygulamayı kullanabilecekler. Android cihazlarla da sohbet edebileceğiniz Google Allo masaüstü sürümü, bu özellikleriyle hali hazırda Android üzerinde uygulamayı kullanan milyonlarca Allo üyesine de bir avantaj yaratacak.

Google Allo aslında Facebook Messenger ile WhatsApp’ın bir potada eritilmiş ve yeniden geliştirilmiş bir sürümü gibi düşünülebilir. Her iki uygulamada olması gereken özellikleri tamamlıyor gibi görünüyor. Bu bağlamda Google Asistan desteğini de yanına alarak oldukça işlevsel bir hızlı mesajlaşma uygulaması altyapısı sunabiliyor.

Google Allo henüz geliştirilme aşamasında, gelişmeleri Tamindr.com'dan takip edebilirsiniz.

İndir13.96 MB
Google Allo (APK) Android
Google Allo (APK) Android Android İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir81 MB
Google Allo iOS
Google Allo iOS iPhone İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

Google Allo 10 Milyon İndirilme Barajını Geçti

Edward Snowden Uyardı: Google Allo Kullanmayın!

Google Allo Nedir, Nasıl Kullanılır?

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Yazar: - 24.02.2017

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