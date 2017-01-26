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Google Allo Yeni GIF Özelliğini Duyurdu

Google Allo gif

Google'ın yakın zaman önce kullanıma sunduğu mesajlaşma uygulaması Allo, yeni güncellemelerle genişlemeye devam ediyor. Yayınlanan son güncelleme ile uygulamaya ilginç bir GIF özelliği geldi.

Google'ın daha önce Duo ve Handouts ile tecrübe ettiği mesajlaşma uygulaması tecrübesi hiç iyi olmamıştı. Diğer iki uygulama da ilk aylarında büyük ilgi görmüş ve on milyonlarca kullanıcıya erişmeyi başarmışlardı. Ardından o ilk günkü ilgi kaybolmuş ve uygulamaların kullanılma oranı dibi görmüştü. Mesajlaşma uygulamalarının birçok eksiğini kapatan ve kullanıcılarına oldukça ilginç özellikler sunan Google Allo da ilgi zirve noktasına ulaştı ve Google bu ilgiyi karşılamak için uygulamaya yeni özellikler ekleyeceğini de söyledi.

Geliştirilen yeni bir mesajlaşma botu ile birlikte artık konuşmalarınız sırasında "@lucky" yazmanız durumunda, Google sizin için seçtiği .gif uzantılı görsellerden bir tanesini rastgele gönderecek. Arama motorunda kullanılan "Kendimi Şanslı Hissediyorum" özelliğinin bir benzeri olan bu özellik aynı zamanda Google Asistan'dan sonra Allo üzerinde kullanılabilecek bir başka otomatik servis olma özelliğini de taşıyacak. Şimdilik sadece belirli kullanıcılar için geçerli olan "@lucky" özelliğinin, çeşitli geliştirmeler ve düzetlemelerden sonra tüm kullanıcılar için devreye alınacağı da söylenenler arasında. 

İndir81 MB
Google Allo iOS
Google Allo iOS iPhone İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir13.96 MB
Google Allo (APK) Android
Google Allo (APK) Android Android İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

Edward Snowden Uyardı: Google Allo Kullanmayın!

Google Allo Nedir, Nasıl Kullanılır?

Allo Popüler Ücretsiz Uygulamalar Listesinde Birinci Sıraya Çıktı

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Yazar: - 26.01.2017

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