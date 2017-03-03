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Google Allo'ya GIF Kütüphanesi ve Hareketli Emojiler Geldi

Google Allo GIF Kütüphanesi ve Hareketli Emoji

Geçtiğimiz gün Google, yeni sohbet uygulaması Google Allo'ya harika özellikler ekledi. Google Allo güncellemesiyle birlikte, artık GIF kütüphanesi oluşturabilir ve konuşmalarımıza hareketli emojiler ekleyebiliriz.

Google'ın akıllı mesajlaşma uygulaması Allo, artık kolay yoldan konuşmalarımıza GIF eklememize, hareketli emoji kullanmamıza ve Google Assistant kısayoluna ulaşmamıza imkan veriyor. Bir konuşmaya GIF eklemek için sohbet çubuğundaki simgeye dokunup istediğimiz GIF'i arayabiliyoruz. Daha da güzeli, uygulama artık bizim için bir GIF seçebiliyor. Örneğin, "happy" etiketiyle bir GIF aradığımızda, Google Allo bize rastgele seçilmiş GIF'leri öneriyor ve arkadaşlarımıza bunları gönderebiliyoruz.

Google Ürün Yöneticisi Amit Fulay yeni özelliklerle ilgili, "Harika bir şaka duyduğunuzda yerininizde duramadığınızı tahmin ediyoruz" diyor. Biz yerimizde duramıyorsak, verdiğimiz tepkiyi hareketli emojilerle göstermek gerçekten eğlenceli olabiliyor. Dolayısıyla Google Allo'nun pek çok kullanıcıyı mutlu edeceği aşikar. 

Eğer hala duymamış olanlar varsa, Google Allo ilk olarak Eylül ayında iOS ve Android platformu için çıkış yaptı. Akıllı sohbet uygulaması olarakta bilinen Allo, aynı zamanda konuşmalara arama sonuçlarını da eklememize yardımcı olan Google Assistant ile entegre olmasıyla biliniyor.

Bu yeni özellikler şimdilik Android sürümü için getirildi, fakat kısa süre içerisinde iOS'a geleceği de Amit Fulay tarafından belirtildi. 

Siz Google Allo'yu nasıl buluyorsunuz?

İndir13.96 MB
Google Allo (APK) Android
Google Allo (APK) Android Android İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir81 MB
Google Allo iOS
Google Allo iOS iPhone İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

Google Allo Akıllı Sohbet Uygulaması Masaüstüne Geliyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.03.2017

Google Allo'ya GIF Kütüphanesi ve Hareketli Emojiler Geldi İçin Yorum Yaz

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