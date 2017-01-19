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Google Arama Motoru Artık Çevrimdışı Sorgulamalar da Yapabiliyor

Google Arama Motoru Artık Çevrimdışı Sorgulamalar da Yapabiliyor

Google uygulamasına yeni gelen bir güncelleme artık Android kullanıcılarının çevrimdışı aramalar yapmasına olanak tanıyor. Bu güncelleme ile internette olmadığınız anlarda aramalarınızı kuyruğa atabiliyorsunuz.

Bu güncellemeden önce arama yapmak için kullanıcılar mutlaka internete bağlı olmak zorundaydı. Güncelleme ile birlikte internete girmeden yaptığınız sorgulamalar bir sıraya diziliyor ve bağlandıktan sonra Google aklında tuttuğu sorguları tek tek sizin için arıyor. Böylece internet olmadan da ne sorgulamak istediğinizi unutmuyorsunuz.

Eğer bulunduğunuz alanda internet hizmeti alamıyorsanız, bağlantı olan noktalardan geçerken servis sizin için aramalarınızı tamamlayabiliyor. Bir noktada internet servisi olmaması aramalarınızı ertelemeniz anlamına gelmiyor.

Bu güncelleme her Google servisinde olduğu gibi telefonlara otomatik ve kademeli olarak geliyor. Hemen kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak da güncelleştirmeniz mümkün. Siz bu haberi okurken belki de çoktan bu güncellemeyi almış olabiliriz.

İndir12.96 MB
Google Search Android
Google Search Android Android İçin Google Arama Uygulaması

Yenilenen Google Arama Motoru Site Sahiplerini Üzecek

Google Arama ve Google Play Yakında Android Telefonlara Veda Edebilir

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Yazar: - 19.01.2017

Google Arama Motoru Artık Çevrimdışı Sorgulamalar da Yapabiliyor İçin Yorum Yaz

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