Google Artık İnsanlığımızı Sorgulamayacak

İnternet sitelerinin “insan mısınız?” testlerine eminim ki aşinasınız. Google, insanlığınızı sorgulatan bu testlere artık ihtiyaç duymayacak.

‘reCAPTCHA’ olarak adlandırılan, kullanıcılara hiç bir anlam ifade etmeyen karışık harf ve sayıları yazdırarak, siber saldırı altında olunmadığının anlaşılmasını sağlayan sistem artık ömrünü tamamladı. Yeni teknoloji, fare hareketleriniz ve IP adresinizden ‘insan’ olup olmadığınızı algılayabilcek.

Google'ın açıkladığı yeni ‘Görünmez CAPTCHA’ sistemi, yeni ve gelişmekte olan tehditlere uyum sağlayan makine öğrenimi ve gelişmiş risk analizi kombinasyonu kullanıyor. Algoritma bir sıkıntı algıladığı takdirde, tıpkı eskisi gibi geleneksel CAPTCHA'yı da kullanıcıya sunabiliyor.

‘Bazı kişileri hayatımıza almadan önce de şöyle bir sorgulatabilsek keşke’ dedirten sistemi özler misiniz bilmiyorum ama, gelişen teknolojide CAPTCHA’nın yeterli olmadığına kanıt oluşturacak küçük bir örneği buraya bırakıyorum:

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