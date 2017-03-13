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Google Artık İnsanlığımızı Sorgulamayacak

google captcha görünmez oldu

İnternet sitelerinin “insan mısınız?” testlerine eminim ki aşinasınız. Google, insanlığınızı sorgulatan bu testlere artık ihtiyaç duymayacak.

reCAPTCHA’ olarak adlandırılan, kullanıcılara hiç bir anlam ifade etmeyen karışık harf ve sayıları yazdırarak, siber saldırı altında olunmadığının anlaşılmasını sağlayan sistem artık ömrünü tamamladı. Yeni teknoloji, fare hareketleriniz ve IP adresinizden ‘insan’ olup olmadığınızı algılayabilcek.

Google'ın açıkladığı yeni ‘Görünmez CAPTCHA’ sistemi, yeni ve gelişmekte olan tehditlere uyum sağlayan makine öğrenimi ve gelişmiş risk analizi kombinasyonu kullanıyor. Algoritma bir sıkıntı algıladığı takdirde, tıpkı eskisi gibi geleneksel CAPTCHA'yı da kullanıcıya sunabiliyor.

Bazı kişileri hayatımıza almadan önce de şöyle bir sorgulatabilsek keşke’ dedirten sistemi özler misiniz bilmiyorum ama, gelişen teknolojide CAPTCHA’nın yeterli olmadığına kanıt oluşturacak küçük bir örneği buraya bırakıyorum:

İndir24.61 MB
Google Chrome Android
Google Chrome Android Android İçin Google Chrome Web Tarayıcısı

İndir22 MB
Google Chrome iOS
Google Chrome iOS iPhone ve iPad İçin İnternet Tarayıcısı Uygulaması

İndir42.69 MB
Google Chrome
Google Chrome Hızlı, Sade ve Güvenli İnternet Gezgini

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Yazar: - 13.03.2017

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