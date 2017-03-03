Google Asistan Android Nougat ve Marshmallow Cihazlara Geliyor

Google Asistan artık platformuunu genişletiyor ve Android Marsmallow ile Nougat cihazların hepsinde işlevsel oluyor.

Google'ın Allo uygulamasının masa üzerine geliyor olması haberinin üzerine bu hafta MWC 2017'de yaptığı Google Asistan platformunun genişleme müjdesi Android kullanıcılara ilaç gibi geldi.

Google Asistan makine öğrenme algoritmaları kullandığından, ne kadar kullanılırsa kullanıcı ve dünyası hakkında o kadar daha akıllanıyor. 70 milyar farklı konuda Google Asistan kullanıcılara faydalı olacak konuda geliştirildi. Google Asistan, yapay zekası ne kadar kompleks olursa olsun tüm çeviri işlemlerinde Google çeviri ile bütünleşebiliyor. Bunun yanı sıra Google Asistan dünya gündemini de Google veri tabanlarından takip ederek her soruyu cevaplayabiliyor.

Android Marsmallow ile Nougat cihazların hepsinde işlevsel olmaya hazırlanan Google Asistan, ilk önce Kanada, ABD, Avustralya, İngiltere ve Almanya'daki cihazlarda kullanılacak.

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