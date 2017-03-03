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Google Asistan Android Nougat ve Marshmallow Cihazlara Geliyor

Google Asistan Android Nougat ve Marshmallow Cihazlara Geliyor

Google Asistan artık platformuunu genişletiyor ve Android Marsmallow ile Nougat cihazların hepsinde işlevsel oluyor.

Google'ın Allo uygulamasının masa üzerine geliyor olması haberinin üzerine bu hafta MWC 2017'de yaptığı Google Asistan platformunun genişleme müjdesi Android kullanıcılara ilaç gibi geldi.

Google Asistan makine öğrenme algoritmaları kullandığından, ne kadar kullanılırsa kullanıcı ve dünyası hakkında o kadar daha akıllanıyor. 70 milyar farklı konuda Google Asistan kullanıcılara faydalı olacak konuda geliştirildi. Google Asistan, yapay zekası ne kadar kompleks olursa olsun tüm çeviri işlemlerinde Google çeviri ile bütünleşebiliyor. Bunun yanı sıra Google Asistan dünya gündemini de Google veri tabanlarından takip ederek her soruyu cevaplayabiliyor.

Android Marsmallow ile Nougat cihazların hepsinde işlevsel olmaya hazırlanan Google Asistan, ilk önce Kanada, ABD, Avustralya, İngiltere ve Almanya'daki cihazlarda kullanılacak.

İndir15 MB
Google Asistan Launcher Android
Google Asistan Launcher Android Android için Launcher Uygulaması

İndir13.96 MB
Google Allo (APK) Android
Google Allo (APK) Android Android İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir81 MB
Google Allo iOS
Google Allo iOS iPhone İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir201 KB
Google Translate
Google Translate Chrome için Google Çeviri Eklentisi

İndir3.5 MB
Google Translate iOS
Google Translate iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Çeviri Uygulaması

WhatsApp’a Rakip Olacak Google Asistan Destekli ALLO Uygulaması Yayınlandı

Google'ın Yeni Tanıttığı Sanal Asistan Google Home, Evimizi Yönetecek

Google Keynote 2016 Google Assistant Tanıtılarak Başladı

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Yazar: - 03.03.2017

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