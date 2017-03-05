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Google Asistan Yakında iOS Platformuna Gelebilir

Google Asistan

Google Asistan, birçok Google hizmetini birbirine entegre ediyor ve kullanıcılara bilgiye ulaşmanın ve günlük soruları cevaplamanın bir yolunu sunuyor. Birkaç ay boyunca Google Pixel'de kullanıldıktan sonra Android cihazların tamamına ulaşması beklenen servis, iOS platformu için de gündeme geldi. Beklenen resmi açıklama gelmedi, fakat Google, servisin yakında gelebileceğini ima etti.

Google Asistan'ın iOS platformuna gelmesiyle ilgili bir iyi bir de kötü haberimiz var. Kötü haber, Google'ın bu konuyla ilgili duyuracağı henüz bir bilgi yok. İyi haber ise, Google'ın bu fikrin üstünü örtmemesi ve iOS cihazlar için Google Asistan'ın geliştirildiğini ima etmesi oldu. MWC 2017'de konuşan bir yetkilinin yaptığı açıklama da bunu doğruluyor gibi görünüyor. 

Mobil Dünya Kongresi 2017'de konuşan Google Ürün Yönetimi Direktörü Gummi Hafsteinsson, "Bu noktada duyuracağımız bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Fakat genel felsefemiz, Google Asistan'ı olabildiğince çok insana sunmak istiyoruz" dedi.

Google'ın Android için geliştirdiği uygulamaların çoğu iOS platformunda da mevcut. Dolayısıyla Google Asistan'ı iOS platformunda yakın zamanda görebiliriz. 

İndir15 MB
Google Asistan Launcher Android
Google Asistan Launcher Android Android için Launcher Uygulaması

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 05.03.2017

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