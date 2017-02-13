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Google Assistant Çok Yakında Tüm Android Cihazlara Gelebilir

Google Assistant Çok Yakında Tüm Android Cihazlara Gelebilir

Şimdilik Google Pixel telefonlarda denenebilen Google Assistant yani sanal asistan yapay zekası, alfa ve beta deneme sürelerinin ardından Google'ın standart uygulaması olabilir. Böylece Google Now'ın yerini alacak olan Google Assistant tüm Android cihazlara gelebilir.

Alfa sürümleri genellikle kullanıcılara sunulmuyorlar. Ancak test edilmesi gereken bu sürümler için Google bir Alpha Test kanalı açabilir. Ancak bunu ne zaman ve nerede yapar bu bir muamma. Alpha testindeki uygulamalar çoğunlukla belli Google cihazlarda test ediliyorlar.

Google App 6.13 alfa sürümü bünyesinde Google Asistanı da barındırıyor. Çok yakında bu sanal asistanın Google Pixel cihazlar için geçeğini biliyoruz. Ancak bu "Alpha Test" aşamasından sonra olacak ve sürüm Beta olarak tanımlanacak.

Android Police web sitesinin haberine göre, Google Asistan hem Android Nougat 7.1.1'de hem de Android 6.0.1 Marshmallow üzerinde çalışıyor. Yani denemelerde bu iki işletim sistemi kullanılıyor. Bu yüzden kulislerde Google Assistant'ın Pixel cihazlarda bir süre denedikten sonra Android Marsmallow cihazlara da gelebileceği konuşuluyor. 

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Yazar: - 13.02.2017

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