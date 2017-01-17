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Google Assistant'a Yeni Özellikler Geliyor

Google Asistan Yeni Özellikler

Google Assistant, birçok Google hizmetini birbirine entegre ediyor ve kullanıcılara bilgiye ulaşmanın ve günlük soruları cevaplamanın bir yolunu sunuyor. Her geçen gün geliştirilmeye devam eden Google Assistant için son olarak Google App uygulamasının bir beta sürümü yayımlandı ve Google mobil ödemeler için destek sağlamaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Google, piyasaya sürülmesinin ardından sanal asistana dahil edilecek pek çok özelliği sergiledi ve bu özellikler giderek geliştiriliyor. Şimdi de Google App'in en son yayınlanan beta sürümü 6.11.13'de mobil ödeme desteğini ima eden bir dizi kod parçası bulundu. Bu kod parçaları, XDA-Developer'ın yeni versiyonunun parçalanması sırasında ortaya çıktı ve yeni işlevler hakkında ipuçlarına ulaşıldı. Bununla birlikte, bu özelliğin şu anda deneniyor mu yoksa kesin olarak gelecek mi sorularına dair henüz net bir yanıt olmadığını da belirtelim.

Özellik geldiği takdirde, kullanıcılar kredi kartlarını uygulama üzerinden idare edebilecek ve Google Destek bağlantılarına erişebilecek. Ayrıca Google, Google Assistant aracılığıyla Google Home'a ödeme desteği sunmayı da hedefliyor olabilir. Özet geçecek olursak, teslimat adresini ve faturalandırma ayrıntılarını sunmaları koşuluyla, sanal asistan vasıtasıyla sipariş verebilir ve ödeme yapabilirsiniz. 

Google Assistant ile Kişisel Tanımlayıcılarınızı Sıfırlayın

Google App'in beta sürümünde karşılaşılan bir diğer özellik ise, Google Assistant'taki servislerle kişisel tanımlayıcıyı sıfırlamak için bir araç sunulacağı oldu. Bu, kullanıcıların eski tanımlarını sıfırlayarak yeni bir tanımlayıcı oluşturmalarına, dolayısıyla da tamamen yeni kullanıcılar gibi görünmelerine olanak tanıyacak. Bu özellik bir bakıma yeni verilerin eski verilerle birleştirilmesinin önüne geçecek. 

İndir15 MB
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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 17.01.2017

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