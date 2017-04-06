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Google, Avustralya ve Asya'yı Birbirine Okyanusa Kablo Çekerek Bağlıyor

Google, Avustralya ve Asya'yı Birbirine Okyanus Ötesi Kablo Çekerek Bağlıyor

Google dün yaptığı bir açıklamayla Asya ile Avustralya hızlı internet bağlantısı kurmak üzere bir deniz altı kablo yatırımı yaptığını açıkladı. Google bu projeye Indigo adını verdi.

APAC olarak adlandırılan bölgeye (Asya-Pasifik) yapılacak olan bu yatırımın 2019 yılının sonlarına doğru tamamlanacağı planlanıyor. Bu dev yatırımda Google'a ortak olarak AARNet, Indosat Ooredoo, Singtel, SubPartners – Telstra gibi dev şirketler katılıyorlar. Deniz altına kablo çekme işlerini de Alcatel Submarine Networks üstleniyor.

Indigo projesi çift yönlü saniyede 18 terabit veri aktarabilen kablolardan oluşuyor. Bu kapasite Singapur ve Sydney'de aynı anda 8 milyon kişinin yüksek kaliteli Hangouts Video konferans görüşmesine destek verebilecek kadar kaliteli olarak da tanımlanıyor.

Veri kullanımının kıtalar arası artışları göz önüne alındığında Asya kıtasının diğer kıtalarla bağlantısının önemi de artıyor. Özellikle Google platformlarının yaygınlaştırılması için de stratejik bir girişim olan Indigo Projesi yakın gelecekte Google Cloud Platform (GCP) kullanıcıların veri trafiğini de desteklemesi açısından önem taşıyor. Böylece Google Cloud Platform (GCP) Tokyo'da açmış olduğu yeni omurgasına da altyapı yatırımı yapmış oluyor. 

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Yazar: - 06.04.2017

Google, Avustralya ve Asya'yı Birbirine Okyanusa Kablo Çekerek Bağlıyor İçin Yorum Yaz

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