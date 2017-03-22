Google, Aykırı Videolardan ve İnternet Sitelerinden Reklamlarını Çekecek

Geçtiğimiz haftalarda büyük markalar tarafından boykot edilmeye başlanan Google, reklam politikasında önemli değişiklikler yapacak. Google, YouTube üzerinde milyonlarca kullanıcıya video paylaşma imkanı sunarken paylaşılan videolara reklamlar yerleştirerek bu işi bir ticari faaliyete dönüştürüyor. İnternet sitelerinde de benzer bir durum konusu. Google'ın reklam servislerinden faydalanan site sahipleri sitelerinde reklam göstererek kazanç sağlayabiliyor.Fakat bu durum kimi zaman Google'ın başını yakabiliyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında Google, PewDiePie ile ilgili benzer bir sıkıntı yaşamıştı. Ünlü YouTuber'ın ırkçı olarak nitelendirilen videoları nedenyile Google, PewDiePie'ın video kanalını reklam verenlere önermeyi durdurmuştu. Buna ek olarak PewDiePie'ın YouTube Red üzerindeki şovunun 2. sezonu iptal edilmişti.

PewDiePie olayından daha güncel olan boykot olayında ise Google'ın başı yanlış videolara reklam vermesinden ötürü yanmıştı. YouTube üzerinde ırkçılığı, terörizmi ve şiddeti destekleyen videolara reklam verilmesinden ötürü HSBC gibi ünlü markalar, Google ile ortaklıklarını durdurma kararı almıştı. Doğal olarak hiçbir marka adının terörizm, ırkçılık veya şiddet ile birlikte anılmasını istemez. Bu boykot nedeniyle Google'ın bağlı olduğu Alphabet firmasının borsa değeri düşmeye başlamıştı.

Google, bu problemler sonrasında harekete geçeceğini ve bu tür aykırı içeriğe sahip videolardaki ve sitelerdeki reklamları kaldıracağını duyurdu. Bu sayede ırk ve etnik kimlik, din, cinsiyet veya benzer nedenlerden ötürü insanlara hakaret eden ve aşağılayan içeriklere prim yaptırtılmayacak.

Google, markalar için daha yüksek bir reklam güvenilirliği sağlayacak. Değişikliklerle hedeflenen şey, markaların, reklamlarının aykırı içeriklerle iliştirilmediğini bilerek gönül rahatlığıyla reklam yayınlayabilmesi.

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