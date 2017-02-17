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Google Balonları İnternet Dağıtmaya Geliyor

google balon projesi

Google’ın üzerinde çalıştığı, gelişmekte olan ülkelere kablosuz bağlantı taşıyacak Balon Projesi'nde önemli bir adım atıldı. Dünyaca ünlü şirket, proje kapsamında yüzlerce kilometre karelik alana internet dağıtabilecek sunucuların bulunduğu balonlar üretti. Google projenin ilk adımı olarak da geçtiğimiz yıl Peru'da küçük bir bölgeyi kapsayan, bir grup balonu üç ay boyunca gökyüzünde tutmayı başarmıştı.

Google X araştırma departmanıyla çalışan 'Project Loon' ekibi, hava akımlarını tahmin ederek daha az balonla daha geniş bir alana yayılmayı başaracaklarını açıkladılar. Makine öğrenme logaritmasından ilham alan ekip, belirli bölgelere odaklanabilecek.

Google X direktörü Astro Teller, bu keşfin proje maliyetini düşüreceğinin altını çizip, "Belirli bölgelerde ve sadece 10, 20 veya 30 balonla internet hizmeti sağlayabileceğiz." dedi. Yerden 18 kilometre irtifada, stratosferde gezecek balonlar, hava akımlarının tahmin edilebilmesi sayesinde, belirli bir bölgede uzun süre sabit tutulabilecek. Kulanıma başlanacak tarihi net şekilde belirtmeyen Teller proje için, "Önümüzdeki aylarda gerçek kullanıcıların hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.

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Yazar: - 17.02.2017

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