?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiGoogle Bir Patent Davası Daha Kaybetti

Google Bir Patent Davası Daha Kaybetti

Google patent davası

Son zamanlarda aleyhine açılan davalarla gündeme gelen internet devi Google, geçtiğimiz gün bir davayı daha kaybetti ve yine kesenin ağzını açmak durumunda kaldı. Texas Eyaleti’ndeki bir federal mahkeme, dünyanın en popüler tarayıcısı olan Chrome’un kötü amaçlı yazılım temizleme programları hakkında dört patenti ihlal ettiğine hükmetti ve şirket 20 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Google Chrome tarafından ihlal edilen dört patent, Alfonso Cioffi ve eski bir Lucent mühendisi olan Allen Rozman’a aitti. Allen Rozman 2012 yılında vefat etmişti. Cioffi ve Rozman’ın ailesi de 2013 yılından bu yana Google ile olan savaşını sürdürüyordu. Dava önce 2014 yılında bir yerel mahkeme tarafından azledilmişti. Ancak müştekiler davayı federal mahkemeye taşıdı ve sonunda da başarılı oldular. Patent davasını kaybeden Google, mahkeme kararına rağmen yasadışı bir şey yapmadığı konusunda ısrar ediyor. Şirket patentlerin geçersiz olduğunu iddia etti ancak bu savunma yargıç tarafından reddedildi.

Bu dava Google’ın son zamanlarda karşılaştığı tek dava değil. Google son zamanlarda buna benzer birçok dava ile karşı karşıya geldi. Hali hazırda Güney Kore’de de anti tröst faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Google’a karşı bir soruşturma devam ediyor. Avrupa Birliği’nde Google aleyhine benzer soruşturmalar neredeyse şirketin boyunu aştı.

Google CEO'su Sundar Pichai, 7 Yaşında Bir Kız Çocuğunun İş Başvurusuna Cevap Verdi

FBI, Artık Google Hesaplarına Erişebilecek

Editöre Yaz:
Yazar: - 17.02.2017

Google Bir Patent Davası Daha Kaybetti İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung'un BAşkan Yardımcısı Jay y. Lee Rüşvet Vermekten Tutuklandı Samsung'un BAşkan Yardımcısı Jay y. Lee Rüşvet Vermekten Tutuklandı Patlayan bataryalardan sonra Güney Kore’ tarihinin en büyük rüşvet skandalını yaşayan teknoloji devi Samsung'un siciline bir leke daha eklendi.…
Apple, WWDC 2017 Programını Onayladı, Kayıtlar Başlıyor Apple, WWDC 2017 Programını Onayladı, Kayıtlar BaşlıyorWWDC (Worldwide Developers Conference) yani Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı, Kaliforniya'da her yıl düzenlenen, geliştiricilerin katıldığı,… Samsung 'Bize Güvenin' Mesajı Veriyor Samsung 'Bize Güvenin' Mesajı VeriyorSon zamanlarda akıllı cihazlarda güvenilirlik temasının gündeme gelmesini sağlayan şirket olan Samsung, üzerine yapışan olumsuz etiketi çıkartmaya…
Uçan Otomobil Resmen Satışa Çıktı Microsoft, Surface Dial İçin Yeni Bir Video Yayınladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten