Google Bir Patent Davası Daha Kaybetti

Son zamanlarda aleyhine açılan davalarla gündeme gelen internet devi Google, geçtiğimiz gün bir davayı daha kaybetti ve yine kesenin ağzını açmak durumunda kaldı. Texas Eyaleti’ndeki bir federal mahkeme, dünyanın en popüler tarayıcısı olan Chrome’un kötü amaçlı yazılım temizleme programları hakkında dört patenti ihlal ettiğine hükmetti ve şirket 20 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Google Chrome tarafından ihlal edilen dört patent, Alfonso Cioffi ve eski bir Lucent mühendisi olan Allen Rozman’a aitti. Allen Rozman 2012 yılında vefat etmişti. Cioffi ve Rozman’ın ailesi de 2013 yılından bu yana Google ile olan savaşını sürdürüyordu. Dava önce 2014 yılında bir yerel mahkeme tarafından azledilmişti. Ancak müştekiler davayı federal mahkemeye taşıdı ve sonunda da başarılı oldular. Patent davasını kaybeden Google, mahkeme kararına rağmen yasadışı bir şey yapmadığı konusunda ısrar ediyor. Şirket patentlerin geçersiz olduğunu iddia etti ancak bu savunma yargıç tarafından reddedildi.

Bu dava Google’ın son zamanlarda karşılaştığı tek dava değil. Google son zamanlarda buna benzer birçok dava ile karşı karşıya geldi. Hali hazırda Güney Kore’de de anti tröst faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Google’a karşı bir soruşturma devam ediyor. Avrupa Birliği’nde Google aleyhine benzer soruşturmalar neredeyse şirketin boyunu aştı.

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