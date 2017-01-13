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Google Bir Projeyi Daha Gömdü, Titan Projesine Son Verildi

Google Bir Projeyi Daha Gömdü, Titan Projesine Son Verildi

2015 yılının Nisan ayında Google, en önemli projelerinden olan drone kullanarak her yere internet taşıma projesi Titan'ı test aşamasına geçirmişti. Yaklaşık iki yıl kadar sonra bugün, Titan projesinin rafa kaldırıldığını açıkladı.

2014 yılında TitanAeroSpace drone üretim firmasını satın alan Google, güneş enerjisiyle çalışan droneları tamamlamıştı, bu dronlar dünyanın her yerine uçarak internet sağlayıcısı olacaklardı. Gökyüzünden internet sağlayıcılığı yapmak Google’ın iki büyük internet projesinden biriydi.

Google’ın çatı firması Alphabet’in X isimli araştırma ve geliştirme laboratuvarına ait olan proje 2016 yılında fire vermeye başlamıştı. Hatırlarsanız,  Facebook’unda benzer bir projesi vardı. O projenin de adı Aquila olarak biliniyor. Ancak Facebook droneları da test esnasında düşerek parçalanmışlar ve proje bir süre askıya alınmıştı.

Alphabet ise projeyi bazı finansal ve teknik olanaksızlıklardan dolayı iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Deneme uçuşlarının başlamasının ardından, Titan ekibi bazı teknik sorunlarla karşılaşmış ve proje için ayrılan bütçe azalmıştı.

Google İnternet Droneları Her Yere İnternet Taşımak İçin Testte

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Yazar: - 13.01.2017

Google Bir Projeyi Daha Gömdü, Titan Projesine Son Verildi İçin Yorum Yaz

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