Google CEO'su Sundar Pichai, 7 Yaşında Bir Kız Çocuğunun İş Başvurusuna Cevap Verdi

Bazen bir CEO, potansiyel gördüğü iş başvurularını değerlendirebilmek için doğru zamanı kollayabilir. Google CEO'su Sundar Pichai, kendisine e-Posta yazarak iş başvurusunda bulunan 7 yaşındaki kız çocuğu için aynı böyle düşünmüş olabilir.

Pichai, kendisine İngiltere'den gönderilen bir iş başvurusunun 7 yaşında bir kız çocuğuna ait olduğunu görünce, başvuruyu çöpe atmak yerine oldukça ilgiyle okumuş. Oldukça medeni cesaret sergileyen bu küçük kız başvurusunda, 7 yaşında olduğunu, ilkokula gittiğini, robotlara ve bilgisayarlara oldukça fazla ilgi duyduğunu ve mümkünse bu hobilerinden dolayı Google'da çalışıp çalışamayacağını soruyormuş.

Elbette kariyeri neredeyse ABD başkanı ile yarışacak kadar önemli bir noktada olan Google CEO'su Sundar Pichai, klavyesinin başına geçip bu şirin ve yürekli kıza hemen bir cevap yazmış.

Pichai, cevap mektubunda kızın bu hevesinin kırılmamasına özen göstererek, "Bilgisayarları ve robotlarını çok sevdiğini öğrenmek beni çok mutlu etti, umarım bu tutkularından hiç vazgeçmez ve bu teknolojilerle hep ilgilenirsin. Hedeflerini ve ideallerini bu kadar şevkle takip edersen Google'da çalışmaktan, astronot olmaya kadar birçok hedefini gerçekleştirebilirsin. Okulunu bitirdiğin zaman senden haber almak ister ve Google başvurunu yenilemeni çok isterim" diye yazdı.

Google bu mektubun kesinlikle Sundar Pichai tarafından yazıldığını onayladı.

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