Google Chrome 56 Beta Sürümü Flac Desteği ile Güncellendi

Chrome 56 tarayıcı artık yeni bir ses formatını daha destekliyor. FLAC (Free Lossless Audio Codec) adı verilen yeni format, sayısal sesleri kayıp olmaksızın sıkıştırmak için kullanılan bir algoritmaya sahip. Bu da dosya boyutunu yüzde 50-60 arasında azaltıyor.

En kaliteli müzik dosya formatı olarak da bilinen FLAC, profesyonel bir ses stüdyosu kalitesinde müzik dinleyebilmemizi sağlıyor. Chrome 56 Beta sürümü artık bu ses kalitesinde dosyaları çalabilecek kapasiteye ulaştı. Tam adıyla 56.0.2924.59 Beta sürümü birçok yenilikle beraber artık kulaklarımızın da pasını alacak ve FLAC ses dosyaları tarayıcı üzerinden keyifle dinlenebilecek.

Eğer bir beta test tarayıcınız varsa hemen bu özelliğe kavuşabilirsiniz. Aksi takdire Chrome 56 güncellemesi bekleyeceksiniz. Ancak yine de hatırlatmakta fayda var beta Chrome tarayıcı sürümlerinin bilgisayarlarda bulunması her zaman biraz sakıncalı olduğu için tavsiye edilmiyor.

Bu linkten Chrome Beta sürümlerine ulaşabilirsiniz.