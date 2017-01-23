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Chrome 56 ile Birlikte Birçok Site Zararlı Olabilir

Google Chrome 56

Arama motoru devi Google, kullanıcıların web'de daha güvenli gezmelerine yardımcı olmak için Google Chrome'da yeni bir özelliği devreye sokuyor. Adres çubuğundaki sayfaların güvenli olup olmadığını gösteren HTTPS bağlantılarını ön plana çıkaracak şirket, bu ay içerisinde gelecek Chrome 56 güncellemesinde HTTP sayfalarını güvensiz olarak işaretleyeceğini açıkladı.

Kullanıcıların şifreleri veya kredi kartlarını toplayan HTTP sayfalarını "güvenli olmayan" şeklinde işaretleyeceğini belirten şirket, daha güvenli bir web sloganıyla hareket ediyor. Şuanda HTTP bağlantılarını tarafsız olarak yorumlayan Google Chrome, güvenlik eksikliğini kullanıcılara yansıtmamayı tercih ediyor. Uzun süredir tüm geliştiricileri HTTPS bağlantılara yönlendirmeye çalıştığı da biliniyor.

HTTP Sayfalar

Günümüzde web trafiğinin önemli bir kısmı HTTPS bağlantıya geçti ve güvenli bağlantılara geçen site sayısı giderek artıyor. Kısa süre önce de Google, HTTPS üzerinden sunulan sayfaların, Chrome masaüstü kullanıcılarının yarısından fazlasına ulaştığını duyurmuştu. Ayrıca çalışmalar gösteriyor ki, insanlar sayfanın yanında bulunan yeşil renkteki "Güvenli" yazısına sahip sitelere daha fazla itibar ediyorlar. 

Chrome 56 bu ay içerisinde yayınlanacak ve şifre isteyen ya da kredi kartı bilgilerini içeren sayfaları "güvenli değil" olarak etiketleyecek. Takip eden sürümlerde ise HTTPS uyarının genişletileceği duyuruldu. 

Umarız tüm geliştiriciler en kısa zamanda HTTPS bağlantıya geçer. Zira hem her zamankinden daha kolay ve ucuz, hem de siteler daha iyi performans gösteriyor. 

İndir44.32 MB
Google Chrome
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Google Chrome 56 Beta Sürümü Flac Desteği ile Güncellendi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 23.01.2017

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