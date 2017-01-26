Google Chrome 56 Yayınlandı, Adobe Flash'a Veda Ediyoruz

Dünyanın en yaygın şekilde kullanılan internet tarayıcısı olan Google Chrome güncellendi. Google Chrome 56 ile birlikte bizi önemli yenilikler ve geliştirmeler bekliyor. Hatırlanacağı üzere son Google Chrome güncellemesi neredeyse 2 ay önce yayınlanmıştı. Aradan geçen zamanın ardından Google birçok farklı güvenlik açığını kapatırken Google Chrome'un çalışma şeklinde de köklü değişikler yapıyor.

Google Chrome 56 ile birlikte gelen en büyük yenilik şüphesiz ki HTML5 formatının varsayılan format olarak kullanılması. Bu sayede Google Chrome üzerinde video oynatılırken direkt olarak HTML5 sistemi kullanılacak. Eskiyen bir teknoloji olan Adobe Flash ise artık kullanılmıyor.

Geçtiğimiz günlerde güncellenen Firefox internet tarayıcısında WebGL 2.0 desteğinin geldiğini görmüştük. Google Chrome 56 ile WebGL 2.0 desteği benzer şekilde tarayıcıya kazandırılıyor. Bu arayüz tarayıcınız üzerinde daha kaliteli 3 boyutlu oyunlar oynamanıza imkan vermekte.

Google Chrome 56 ile birlikte tarayıcı üzerinde FLAC formatındaki medyalar oynatılabiliyor. Google Chrome 56 ile 51 adet güvenlik açığı kapatılmakta. Google Chrome 56 kullanıcılara güvenli olmayan bağlantı sunan internet siteleri için bildirimler göstermeye başlıyor. Güncellenen Google Chrome tarayıcıyı indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:

Daha Az İşlemci Kullanan Firefox 51 Yayınlandı, Hemen İndirin!