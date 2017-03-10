Google Chrome 57 Yayınlandı, Hemen İndirin

Dünyanın en yaygın kullanılan interent tarayıcısı olan Google Chrome için yeni bir güncelleme yayınlandı. Google Chrome 57 sürümüne yükseltilen tarayıcı çelşitli hata düzeltmeleri ve geliştirmelerle birlikte geliyor. 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına sahip olan Google Chrome tarayıcının son sürümü CSS Grid Layout desteğiyle geliyor. Tepkisel kullanıcı arayüzü tasarlamada işinde kullanılan bu 2 boyutlu çerçeve tabanlı dizilim sistemi geliştiricilerin bir hayli hoşuna gidecek bir özellik. Çerçeve içinde yer alacak öğeler geliştiriciler tarafından farklı sütun ve sıralara yayılacak şekilde yerleştirilebilecek, ayrıca her öğeye özel adlar verilebilecek. CSS Grid Layout sayesinde geliştiriciler farklı ekran boyutuna ve ekran çözünürlüğüne sahip cihazlarda çalışan internet sitelerini daha rahat bir şekilde hazırlayabilecekler. CSS Grid Layout şu şekilde gösterilebilir:

Görüleceği üzere çerçeve içindeki öğelerin her biri kendisine özel adlara (numaralara) sahip. Ayrıca öğelerlin farklı boyutta olabildiklerini görebiliyoruz. CSS Grid Layout sayesinde geliştiriciler çerçece içindeki öğeleri diledikleri gibi boyutlandırabiliyor.

Google Chrome 57 ile birlikte gelen bir diğer yenilik ise WebAssembly uygulama proglamlama arayüzünün varsayılan olarak aktifleştiriliyor olması. Bu arayüz sayesinde geliştiriciler kodlarını Google Chrome içerisinde herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan çalıştırabilecekler. Firefox da son sürümü ile bu arayüze destek vermeye başlamıştı. WebAssembly uygulama proglamlama arayüzü sayesinde tarayıcı üzerinde yoğun kaynak kullanan oyunlar ve uygulamalar daha verimli ve akıcı bir şekilde çalışabiliyorlar.

Google Chrome 57'nin Android sürümünde video oynatma konusunda geliştirilmeler yapılıyor. Artık Android cihazlarınızda Google Chrome üzerinde bir video oynatırken videoyu tam ekran yaptığınızda Google Chrome videonun en boy oranına bağlı olarak cihazınızın ekran döndürme özelliğini devre dışı bırakıyor.

Google Chrome 57 toplamda 36 güvenlik güncellemesiyle birlikte gelmekte. Bu güncellemelerin tam listesi bu sayfada yer almakta. Google, Chrome 57'deki hataları bulabilmek ve düzeltebilmek için geliştiricilere 7500 $ ödül dağıtmış.

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