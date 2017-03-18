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18 Mart
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Google Classroom Herkesin Kullanımına Açıldı

Google Classroom

Google'ın öğretmenler ve öğrenciler için geliştirdiği Classroom isimli hizmeti, sadece G Suite for Education hesapları ile kullanılabiliyordu. Yani sadece öğretmenler ve onların öğrencilerine açık olan hizmet, artık her Google hesabıyla denenebilecek. 

Google'ın resmi blog adresi üzerinden yapılan açıklamayla ortaya çıkan yeni düzenlemeyle Google Classroom, dünya üzerinde Google hesabı sahibi herkes tarafından kullanılabilir hale getirildi. Daha önce hizmeti kullanmak için Google'a öğretmen ya da dersi açan öğretmenin öğrencisi olduğunu göstermeniz ve bir G Suite for Education hesabı edinmeniz gerekiyordu. Bu zorunluluğu ortadan kaldıran şirket, "öğrenmek isteyen insanlara hangi ortamda olursa olsun bu teknolojiyi getirdik." şeklinde bir açıklama yaptı. 

G Suite hesabıyla açılan ve halihazırda devam eden derslerin bu değişiklikten etkilenmeyeceğini de söyleyen Google, açık olan derslerin devam edeceğini ve bu derslere G Suite hesabı olmadan girilebileceği ya da derslerin normal Google hesaplarıyla sürdürülebileceğini de belirtti. 

Google Classroom, öğretmenlerin işini kolaylaştırmak için ortaya atılmış bir fikirdi. Servis üzerinde sınavlar, ödevler ve konu anlatımları hazırlanabiliyor, bunlar öğrenciler ile paylaşılabiliyordu. Bununla birlikte yapılan sınavlara not verilebiliyor, öğrencinin yanlışları direkt olarak sınav kağıdında gösterilebiliyor, verilen ödevlerin kontrolü yapılabiliyor ve sonraki dersler için konu anlatımları sisteme konulabiliyordu. Goole, eğitimin dört duvar arasına sıkışıp kalmasını istemediği için Classroom fikrini ortaya atmıştı. Bu servisin artık her Google hesabın açılmasıyla birlikte daha aktif olarak kullanılması bekleniliyor. 

İndir
Google Classroom Android
Google Classroom Android Android için Google Eğitim Uygulaması

İndir68.7 MB
Google Classroom iOS
Google Classroom iOS iPhone ve iPad için Google Eğitim Uygulaması

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Yazar: - 18.03.2017

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