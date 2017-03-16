Google Cloud Kullanıcılarına Daha Fazla Güvenlik Seçeneği Sunmaya Başlıyor

Google Cloud hizmetleri platformu kullanıcılarına daha fazla güvenlik seçeneği ve şifreleme opsiyonları sunmaya başlıyor. Kullanıcı destekli şifreleme hizmetleri veren KeyNexus, Gemalto, Virtru, Ionic ve Thales bundan böyle Google Cloud kullanıcılarına alternatif güvenlik çözümleri sunacak.

Google Cloud platformu, Google arama motoru ve Youtube gibi sitelerin de kullandığı sunucu altyapı hizmetlerini son kullanıcıya sunan bir bulut bilgi platformu olarak biliniyor. Bu platform en basitinden en karmaşığına kadar pek çok altyapının Google Cloud üzerinden geliştirilebiliyor olmasına fırsat veriyor. Google Cloud Platform, sunucu geliştirme araçlarıyla beraber bulut tabanlı servislerle çalışabiliyor ve Google'ın kurumsal çözümler paketinin önemli bir servisini oluşturuyor.

Google Cloud hizmetleri şimdi her türlü bulut tabanlı servisin daha güvenli olabilmesi için kişisel şifreleme hizmetlerine yeni ortaklarını dahil ediyor. KeyNexus, Gemalto, Virtru, Ionic ve Thales, Google'ın kullanıcılarına güvenli bir yönetim sistemi vaat ediyor. Böylelikle Google Cloud Platform kullanıcıları kendi belirledikleri güvenli algoritmaları ile daha güvenli çalışabilecekler.

Bu çözüm kurumsal ve bireysel olarak kullanıcıların bulut hizmetlerinin daha güvenli olması için önemli bir adım olarak gösteriliyor.

Google, Tüm Bulut Sistemlere Rakip, Sınırsız ve Bedava Depolama Fırsatı Sunuyor

Google Bulut Servislerine Yıldırım Çarptı Bazı Veriler Silindi