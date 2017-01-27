Google Dökümanlar Muhteşem Özellikler Kazanıyor

Akıllı telefonlar ve tabletlerimiz hiç beklemediğimiz anlarda bize yardımcı olabilir. Çalışmalarımızı yapmak için her zaman bir dizüstü bilgisayar veya Office programları bulamayacağımıza göre, Google'ın çözümleri işe yarayacaktır. Gerek mobil uygulamaları gerekse masaüstü versiyonu beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor. Şimdi ise Google Dökümanlar kullanıcıların çok işine yarayacak muhteşem özellikler kazanıyor.

Google açık konuşmak gerekirse ofis yazılımları konusunda işe yaramaya çalışıyor. Android dünyasının güvenilir kaynaklarından Android Police'in hazırladığı bir rapora göre, yaklaşmakta olan Google Dökümanlar güncellemesinde Google, kullanıcıların resimlerini yeniden boyutlandırmasına olanak tanıyacak. Aşağıdaki ekran görüntülerinde göreceğiniz üzere, kullanıcılar resimlerini istedikleri boyuta getirip sürükleyebiliyor:

Kullanıcılar ayrıca bu resimleri döndürebilir ve taşıyabilirler. Ayrıca, resimleri metinlerin arasına koyabilme ve kenarlık stillerini de ayarlayabiliyoruz. Diğer yandan, bu resimlerin üzerine tıklandığında yeni bir ayrı "görüntü sekmesi" olacak. Buna ek olarak, Google Döküman'ların mobil uygulamasında artık kullanıcılar altbilgi ve üstbilgi ekleyip, düzenleyebilecekler.

Şu anda yalnızca Android uygulamasına özgü bir güncelleme gelecekmiş gibi görünüyor. iOS uygulaması ile birlikte çıkar mı henüz bilmiyoruz.

Aşağıdaki bağlantılardan Google Dökümanlar'ı indirebilirsiniz:

Google Dökümanlar'a Sesle Yazma Özelliği Getirildi