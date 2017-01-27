?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetGoogle Dökümanlar Muhteşem Özellikler Kazanıyor

Google Dökümanlar Muhteşem Özellikler Kazanıyor

Google Docs

Akıllı telefonlar ve tabletlerimiz hiç beklemediğimiz anlarda bize yardımcı olabilir. Çalışmalarımızı yapmak için her zaman bir dizüstü bilgisayar veya Office programları bulamayacağımıza göre, Google'ın çözümleri işe yarayacaktır. Gerek mobil uygulamaları gerekse masaüstü versiyonu beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor. Şimdi ise Google Dökümanlar kullanıcıların çok işine yarayacak muhteşem özellikler kazanıyor.

Google açık konuşmak gerekirse ofis yazılımları konusunda işe yaramaya çalışıyor. Android dünyasının güvenilir kaynaklarından Android Police'in hazırladığı bir rapora göre, yaklaşmakta olan Google Dökümanlar güncellemesinde Google, kullanıcıların resimlerini yeniden boyutlandırmasına olanak tanıyacak. Aşağıdaki ekran görüntülerinde göreceğiniz üzere, kullanıcılar resimlerini istedikleri boyuta getirip sürükleyebiliyor:

Google Dökümanlar Android Mobil

Kullanıcılar ayrıca bu resimleri döndürebilir ve taşıyabilirler. Ayrıca, resimleri metinlerin arasına koyabilme ve kenarlık stillerini de ayarlayabiliyoruz. Diğer yandan, bu resimlerin üzerine tıklandığında yeni bir ayrı "görüntü sekmesi" olacak. Buna ek olarak, Google Döküman'ların mobil uygulamasında artık kullanıcılar altbilgi ve üstbilgi ekleyip, düzenleyebilecekler. 

Şu anda yalnızca Android uygulamasına özgü bir güncelleme gelecekmiş gibi görünüyor. iOS uygulaması ile birlikte çıkar mı henüz bilmiyoruz. 

Aşağıdaki bağlantılardan Google Dökümanlar'ı indirebilirsiniz:

İndir10 MB
Google Dokümanlar Android
Google Dokümanlar Android Android İçin Google Dokümanlar Uygulaması

İndir19.9 MB
Google Dokümanlar iOS
Google Dokümanlar iOS iPhone ve iPad için Google Dökümanlar Uygulaması

Google Dökümanlar'a Sesle Yazma Özelliği Getirildi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 27.01.2017

Google Dökümanlar Muhteşem Özellikler Kazanıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Seagate 14 ve 16 TB'lık Sabit Diskler Çıkarmaya Hazırlanıyor Seagate 14 ve 16 TB'lık Sabit Diskler Çıkarmaya Hazırlanıyor Dünyanın en büyük HDD üreticilerinden olan Seagate, sabit disk teknolojilerini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. SSD disklerin yaygınlaşmaya…
Samsung, Galaxy S8'de Yapay Zeka Asistanı Olacağı Kesinleşti! Samsung, Galaxy S8'de Yapay Zeka Asistanı Olacağı Kesinleşti!Her şeyden önce, Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S8'e Bixby adını taşıyan yeni bir sanal asistan geleceğini söyleyelim. Bu iddia… Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve FiyatıÇeçen yıl büyük sükse yapan Huawei P8 Lite, bu yıl bütçe sıkıntısı yaşamayanlar için 217 modelini hazırladı. Huawei P8 Lite 2017 "telefonum…
Flappy Bird'ün Geliştiricisinin Yeni Oyunu Ninja Spinki Challenges Çıktı! Microsoft, Cloud Shell Adında Hafif Sıklet Bir Windows 10 Geliştiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten