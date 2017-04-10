Google Duo'nun Arama Özelliği Herkese Açıldı

Geçtiğimiz ay Brezilyalı kullanıcılar arasında test edilmeye başlayan Google Duo'nun arama özelliğinin, bütün kullanıcılar için aktif hale geldiği açıklandı.

Google Duo, video görüşmeler üzerine odaklanması düşünülen bir uygulamaydı. Google I/O etkinliği sırasında tanıtılan uygulama, ardından Ağustos 2016'da Android ve iOS platformları için marketlerdeki yerini almıştı. O günden bu yana gelişmeye devam eden Duo, kardeşi Google Allo ile ufak bir rekabete girse de birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyordu. Google da uygulamasını geliştirmek adına Duo'ya sesli arama özelliği getireceğini duyurmuştu.

Mart ayının sonunda Brezilya'da aktif hale getirilen arama özelliği, bir nevi beta aşamasına girmişti. Ağustos 2017'den önce bütün kullanıcılar için aktif hale getirileceği söylenen arama özelliğinden bugün sürpriz bir haber geldi. Bir kullanıcının Twitter üzerinden gönderdiği bir fotoğrafla ortaya çıkan bilgiye göre; şu an uygulamanın son sürümünü edinen herkes, arama özelliğinden faydalanabiliyor.

Bunun için Google Duo 9.1.1516 sürümünü edinmiş olmanız gerekiyor. Son sürüme girdikten birkaç saniye sonra uygulamanın yenilendiğini göreceksiniz ve yeni arma tuşuna basarak bu özleliği aktif olarak kullanabileceksiniz. Bu özelliği denemek için ise aşağıdaki indir tuşuna basarak, uygulamayı edinebilirsiniz.