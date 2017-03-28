Google Duo'ya Sonunda Sesli Arama Özelliği Geldi

Geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığımız Google Duo'ya Sesli Arama Seçeneği Geliyor haberi nihayet sonuç verdi ve Google Duo ve Allo ürün sorumlusu Amit Fulay dün sesli aramanın etkinleştirildiğini açıkladı.

Güncellemenin ilk etapta sadece Brezilya’daki kullanıcılara sunulacağı haberleri, Fulay’ın “Google Duo Sesli Arama özelliği tüm Dünya’ya sunuldu.” yazılı tweetiyle yalanlanmış oldu.

Google’ın geçtiğimiz sene, FaceTime, iMessage ve WhatsApp gibi sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunan servislerin pazarına girmek için başlattığı uygulama, başlangıçta sadece görüntülü arama imkanı veriyordu. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda, sesli görüşmelerin çok istenen bir özellik olduğunu kabul eden Google’ın yeni güncellemesi, özellikle sınırlı internet paketi olan kullanıcılar için büyük fayda sağlayacak.