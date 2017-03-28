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Google Duo'ya Sonunda Sesli Arama Özelliği Geldi

google duo sesli arama güncellemesi

Geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığımız Google Duo'ya Sesli Arama Seçeneği Geliyor haberi nihayet sonuç verdi ve Google Duo ve Allo ürün sorumlusu Amit Fulay dün sesli aramanın etkinleştirildiğini açıkladı.

Güncellemenin ilk etapta sadece Brezilya’daki kullanıcılara sunulacağı haberleri, Fulay’ın “Google Duo Sesli Arama özelliği tüm Dünya’ya sunuldu.” yazılı tweetiyle yalanlanmış oldu.

google duo sesli arama güncellemesi duyurusu

Google’ın geçtiğimiz sene, FaceTime, iMessage ve WhatsApp gibi sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunan servislerin pazarına girmek için başlattığı uygulama, başlangıçta sadece görüntülü arama imkanı veriyordu. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda, sesli görüşmelerin çok istenen bir özellik olduğunu kabul eden Google’ın yeni güncellemesi, özellikle sınırlı internet paketi olan kullanıcılar için büyük fayda sağlayacak.

İndir43 MB
Google Duo iOS
Google Duo iOS iPhone İçin Görüntülü Konuşma Uygulaması

İndir
Google Duo Android
Google Duo Android Android İçin Ücretsiz Görüntülü Arama Uygulaması

İndir13.96 MB
Google Allo (APK) Android
Google Allo (APK) Android Android İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir81 MB
Google Allo iOS
Google Allo iOS iPhone İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir16.8 MB
FaceTime
FaceTime Görüntülü Sohbet Uygulaması

İndir63.8 MB
iMessages
iMessages Mac İçin Sohbet Uygulaması

Google Allo'ya GIF Kütüphanesi ve Hareketli Emojiler Geldi

Yazar: - 28.03.2017

Google Duo'ya Sonunda Sesli Arama Özelliği Geldi İçin Yorum Yaz

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