Google, Ergenler Arasında Apple'dan Daha 'Cool' Bulundu

Ergenler, yani 13-17 yaş arası gençlik ABD'de klişeleri yerle bir ediyorlar. Google ve Apple arasında en "cool" olanı Google olarak işaret ederken, Wallmart hipermarketlerini de Facebook'tan daha "havalı" buluyorlar.

"Cool olmak" dilimize yerleşeli bir hayli zaman oldu. Tam olarak Türkçe karşılığını bulmak zor olsa da bu terimi "bir tarza sahip olmak", "karizmatik olmak" ya da "havalı olmak" olarak tanımlamak mümkün. Ergenlere göre "cool olmak" hızla değişebilen tanımlamalara sahip. Ergen modası, ya da tercihleri hızlı ve inanılmaz manasız bir şekilde değişebiliyor ve buna ayak uydurmak oldukça zor. Onlar için bir kavram günde 10 defa "cool" ilan edilip sonra bu tahtından edilebiliyor.

Google'da ABD'de "gençler neyi "cool" buluyor" gibi bir araştırma yaptı. Bu araştırmanın sonunda Google, tesadüfi olarak şirketin Apple'dan daha "tarz sahibi" olduğunu keşfetti.

Google'ın araştırması hem 13-17 yaş arası ergenleri hem de 18-25 arası gençleri kapsıyordu. Bu araştıramaya göre Google ile beraber tarz sahibi olduğu ortaya çıkan başka markalar da var, Chrome ve YouTube gibi. Zaten bu servislerin de Google ile bir bütün olduğunu düşünürsek ergenlere hak vermek gerekebilir.

Bu araştırmaya göre ergenler Nike spor ayakkabı markasını da Apple gibi dışlamışlar. Bu iki marka dışında; Doritos, Xbox, Oreo ve GoPro'da ergenlere göre artık "cool" markalar değiller.

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