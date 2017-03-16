Google Family Link Ebeveyn Uygulaması Yayınlandı

Google, çocuklu ailelere verdiği önemi oldukça ciddiye alıyor. Yeni yayınlanan, ancak ülkemizde henüz kullanılmayan Google Family Link uygulaması ile çocukların Android cihazlar üzerinde geçirdikleri zamanı ve yaptıkları aktiviteleri görebiliyor ve tamamen kontrol edebiliyorsunuz.

Family Link uygulamasını indirerek bir Google ailesi oluşturmakla işe başlıyorsunuz. Yani ailenizi Family Link'e eklemeniz için Google hesabı oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra çocuklarınızın adına hesaplar açarak bunları nasıl ve hangi kriterlerde kontrol edeceğinizi ayarlıyorsunuz. Tüm Family Link hesaplarının mutlaka Google e-posta adreslerinden oluşması gerekiyor. Çocukların kendi kullanıcı ve şifreleri olacağı gibi ebeveynlerin çocukların hesabını kontrol edebileceği anahtar kullanıcı adı ve şifreleri de oluşturmaları gerekiyor.

Family Link, çocukların internet kullanımlarını telefon başında geçirdikleri zamanı ve kullanım alışkanlıklarının kontrol ederek önlemler alabilmeyi sağlıyor. Çocukların indirebilecekleri uygulamaları kontrol etmek, belli saatlerde cihaza erişim sağlamsını sağlamak açısından oldukça önemli bir uygulama. Ayrıca uygulama sadece kontrol etmekten başka anında uyarılar gönderebilme özelliğine de sahip.

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