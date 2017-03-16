Google Family Link (APK), Android telefon ve tablette vakit geçiren çocuklar için hazırlanmış ebeveyn kontrol uygulaması. Android cihazınıza ücretsiz indirebileceğiniz ebeveyn denetimi uygulamasıyla çocuğunuzun Google Play Store’dan indirebileceği uygulama/oyunlardan cihaz başında geçireceği süreye her şey kontrolünüzde oluyor.

Google’ın Android platformuna ücretsiz çıkardığı ebeveyn kontrolü uygulaması Family Link’e aile bireylerini ekleyip her birey için cihaz kontrolünü uzaktan gerçekleştirebiliyorsunuz.

Çocuklarınız bir uygulama veyahut oyun indireceği zaman bilginiz oluyor; onaylayıp engelleyebiliyorsunuz. Çocuklarınızın cihaz başında ne kadar süre harcayacağını ayarlayabiliyor, haftalık ve aylık olarak sevdikleri uygulamalarla ne kadar zaman geçirdiklerini görebiliyorsunuz. Daha da güzeli; uyku vakti geldiğinde veya ara vermesi gerektiğini düşündüğünüz vakitte çocuğunuzun cihazını uzaktan kilitleme şansına sahipsiniz.

"Not: Uygulama henüz Türkiye'de aktif değildir. Google Family Link APK dosyasını indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz."