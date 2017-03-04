Google Fotoğraflar Beyaz Dengesini Artık Otomatik Düzeltiyor

Google Fotoğraflar, ünlü arama motoru devinin yazılım ailesinin en gizli mücevherlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Google Pixel telefonlarına sahipseniz, sınırsız depolama alanıyla birlikte harika bir arşiv sahibi olabiliyorsunuz. Tüm fotoğraflarınızı çevirimiçi depolamanın en güzel yolu olan Google Fotoğraflar, daha önce kazandığı birbirinden güzel özelliklerin ardından, şimdi de otomatik beyaz dengesi düzeltmeye başladı.

Daha önce pozlamayı ve renk doygunluğunu otomatik olarak düzelten Google Fotoğraflar, yapılan son güncellemeyle birlikte beyaz dengesini de otomatik olarak düzeltebiliyor. Fotoğrafları web üzerinden veya Android uygulaması üzerinden düzenlerken çalışan sistem, beyazların daha doğal görünmesine yardımcı oluyor. Dilerseniz ayarlar bölümünden bunu manuel olarakta yapabiliyorsunuz.

Otomatik beyaz dengesi bu hafta Android ve Web için yayınlanacak. Google'ın konuyla ilgili paylaştığı blogda, bu özelliğin yakında iOS uygulamasına da geleceği belirtildi. Makine öğrenimi önümüzdeki yıllarda fazlasıyla gelişecek gibi görünüyor. Bu sayede fotoğraflarımız için pek çok düzenlemeyi uygulamalar bizim için yapabilir hale gelecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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