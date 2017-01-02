Google Geçen Yıl 900 Milyon Korsan İçerikli Bağlantı Sildi

Dünyanın yaklaşık yüzde 80'i arama motoru olarak Google'ı kullanıyor. İnsanların Google'a güvenmesinin sebebi, diğer arama motorlarına göre daha iyi sonuçlar vermesi. Bunda içerik üreticilerinin haklarını korumaya yönelik yapmış olduğu çalışmalarında payı var. Google, telif hakkı sahipleri yasal bir istekte bulunduğu takdirde, hızlı bir şekilde harekete geçiyor ve linkleri teker teker kaldırıyor. Yeni bir rapora göre de şirket, 2016 yılında 900 milyon korsan içerikli bağlantıyı kaldırdı.

Bu gerçekten şaşırtıcı bir sonuç. Google geçen yıl korsan içeriğe sahip 900 milyon içeriği kaldırdı ve 2015 ile kıyaslandığında neredeyse yüzde 100'lük bir artış sağladı. Telif hakkı sahiplerinin isteklerini değerlendiren şirket, hak sahiplerinin 2016 yılında 1 milyardan fazla bağlantı kaldırma talebinde bulunduğunu açıkladı. Şirketin şeffaflık raporunda, taleplerin yüzde 89.8'ine olumlu dönüş yaptıklarını ve bunun da 914 milyon korsan içerikli bağlantı anlamına geldiği yer aldı. Raporda ayrıca, Google'ın bu tip istekler neticesinde haftada yaklaşık 20 milyon bağlantı sildiği de ortaya çıktı.

Uzmanlara göre bu rakamlar 2017 yılında bir düşüş gösterecek. Ancak yılın ilk günlerinde bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek için henüz erken. Siz Google'ın korsan içerikle mücadelesini yeterli buluyor musunuz?

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