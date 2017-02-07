Google, Günlük Rutinlerinizden Kıyafet Tasarlamanıza Olanak Tanıyacak

Şimdi size kendi kıyafetinizi tasarlayabilecek ve bunları kendiniz üretebileceksiniz desem çoğunuz güleceksinizdir. Oysa son 10 yılda öyle büyük teknolojik gelişmelere şahit olduk ki artık şaşırma duygumuzu kaybetmek üzereyiz. Mesajı aldıysanız başlayalım, Google'ın yeni projesi günlük rutinlerinizden özel kıyafetler tasarlamanıza olanak veriyor.

Modayı kendiniz tasarlamadığınız sürece çoğu moda ikonu gerçekten kişisel değildir ve çoğu insan bunu gerçekleştirecek bir dikiş makinesi arıyor. Bunun bir de teknoloji tarafı var, gelecekte özel bir görünüme sahip olmak için sadece akıllı telefonunuza ihtiyaç duyabilirsiniz. Google ve H&M'in ortak yapımı olan yeni bir proje, aktiviteleriniz çerçevesinde bir kıyafet tasarlamanız için Android'in pasif algılama yeteneklerini kullanan Coded Couture uygulaması üzerinde çalışıyor.

Bu uygulamaya izin verdiğiniz takdirde, en sevdiğiniz yerlere, fitness rutininize, ev halinize ve hatta havalara uygun olarak elbiseler üretebileceksiniz. Bir anlamda hayat akışınızı kıyafetlerinize yansıtabileceksiniz. Bunun için tek şart, bir akıllı telefon kullanmak. Bu şekilde ifade edince daha karizmatik durdu, değil mi?

İşin güzel tarafı, Coded Couture deneysel bir uygulama değil. Şuanda kapalı alpha sürecinde olan uygulama, gelecek sonbaharda çıkış yapabilir. Tipik bir kıyafetin ne kadara mal olabileceği ya da diğer giyim aksesuarlarının gelip gelmeyeceği hakkında da henüz bir bilgi yok. Bakalım bu yeni projenin akıbeti ne olacak.

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