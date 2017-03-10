Google, Hangouts Meet ve Hangouts Chat Servislerini Duyurdu

Google sürpriz bir şekilde, genel kullanıcılardan ziyade ticari müşterilerine yönelik olan Hangouts Meet ve Hangouts Chat servislerini duyurdu. Böylece Google'ın iletişim uygulamalarının sayısı dörde çıkmış oldu.

Google'ın mesajlaşma uygulaması stratejisi zaman zaman kafa karıştırıcı olsa da şirket artık bazı uygulamaların arasına kesin çizgiler koymaya kararlı görünüyor. Daha önce piyasaya sürülen Google Duo ve Google Allo, herkes için hazırlanmış mesajlaşma uygulamaları olarak gösterilirken, artık şirketin Hangouts ile ticari müşterilerine odaklı olarak çalışmaya başladığı anlaşılıyor. Google, bunun ilk adımı olarak da uygulamayı "Meet ve Chat" olarak ikiye ayırdı

Hangouts Meet, uygulamanın video konuşma tarafını karşılamak için hazırlandı. 30 kişinin aynı anda video görüşmeler yapabilmesini sağlayan uygulama, herhangi bir üyelik, eklenti ya da indirme olmadan görüşmeler yapılabilmesini sağlıyor. Uygulama Google Play üzerinden indirilerek, Android üzerinde de kolayca kullanılabiliyor. Ayrıca Google video konferansları kolaylaştırmak için Hangouts Meet görüşmelerini link paylaşımı, e-posta davetiyesi ve takvime ekleme yollarıyla başlatılmasına da imkan tanıyor.

Öte yandan Hangouts Chat, aynı iş yerinde çalışanların anında mesajlaşma ihtiyaçlarını gidermek için tekrar devreye alınıyor. Henüz beta aşamasında olan uygulama, kullanacağı çeşitli özellikler ile mesajlaşma uygulamasını günümüze taşımayı da başarıyor. Sanal Oda kavramı ile birlikte gelen yeni servis, çeşitli başlıklar altında odalar oluşturarak, aynı şirkette çalışanların belirli konular üzerinde sohbet etmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca G Suite ile bütünleşik çalışarak, Drive ya da Docs üzerinde kolayca dosya paylaşılmasına da olanak veriyor.

Tüm bunlarla birlikte Hangouts Chat, üçüncü parti yazılımlara da destek veriyor. Örneğin; @meet özelliği konuşmalara eklenerek, öğrenebilme özelliği olan bu yapay zekanın, otomatik olarak toplantılar ayarlaması ve bunları takvime eklemesi de sağlanabiliyor.

Hangouts Meet bugün itibarıyla G Suite kullanıcıları için hazır hale gelmişken, Hangouts Chat henüz deneme aşamasında kullanılıyor. Uygulamayı görmek ve test etmek için Early Adopter Programı'na dahil olmanız da gerekiyor. Servisi Android üzerinde denemek için hemen aşağıdaki uygulamayı edinebileceğiniz gibi tarayıcınız üzerinden görüntülemek için Meet adresini ziyaret edebilirsiniz.

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