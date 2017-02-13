Google Haritalar ile Artık Yer Listeleri Oluşturmak Mümkün

Google, bugün dünya çapında yaygınlaşan yeni listeler özelliği sayesinde Google Haritalar servisine mükemmel bir katkıda bulunuyor. Google Haritalar Android ve iOS uygulamalarında artık yer listeleri oluşturabilir, bu listeleri başkalarıyla paylaşabilir ve arkadaşlarınızı, ailenizi, çevrenizi vs. takip edebilirsiniz. Masaüstü bilgisayarları için de Google Haritalar, hazırlamış olduğunuz bu listeleri görüntülemeniz ve düzenlemeniz için kullanılabiliyor.

Google Haritalar son dönemlerde birbirinden güzel özellikleri bünyesine kattı. Park etme zorluğunu gösteren özellikten tutun da, Uber gibi taksi uygulamalarının entegrasyonunu da sağlayan uygulama, son güncellemesi ile kullanıcıların yer listesi hazırlamasına olanak veriyor. Üstelik bu listeleri paylaşma ve başkalarını takip etme seçeneğiniz de var.

Yeni özelliği kullanmak isterseniz, Google Haritalar uygulamasında bir yeri işaretledikten sonra Kaydet butonuna basın ve önceden ayarlamış olduğunuz veya yeni oluşturmak istediğiniz bir listeyi seçin. Listelerinizi görmek için Yerler kısmına gidin ve nereye kaydettiyseniz o bölüme bakın. Yardımcı olması açısından aşağıdaki videoyu da izleyebilirsiniz:

Kaydetmiş olduğunuz bu listeleri SMS, e-posta, sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları ile paylaşmanız da mümkün. Bir bölgenin çevirimdışı haritalarını indirmiş olmanız da farketmiyor, listelerini eklediğiniz tüm yerleri yine görebiliyorsunuz.

Bir Google sözcüsü, listelerin statik olmadığını ve sürekli güncellenebileceğini ifade etti. Özellikle seyahat amaçlı Google Haritalar uygulamasını kullananların çok işine yarayacaktır. Şimdilik tek sorun bu listeleri dışa aktarma işlevinin olmaması. Umarız kısa zamanda bu da eklenecektir.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz?

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