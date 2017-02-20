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Google Home
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Google Home

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Google Home
Google Home
Google Home
Google Home
Google Home

Google Home uygulamasıyla Chromecast, Chromecast Audio ve Google Home cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 57 dakika önce

Google Home uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan Chromecast, Chromecast Audio ve Google Home cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Google’ın çeşitli içerikler sunan medya araçlarını kurma, yönetme ve kontrol etme uygulaması olan Google Home, cihazların yönetiminde büyük kolaylık sağlıyor. Chromecast cihazlarınızda popüler içeriklere ulaşma, gelişmiş içerik arama, cihaz kontrolü (oynatma, duraklatma, ses kontrolü), TV ekranını özelleştirme, yeni uygulamalar, teklifler ve içerikler keşfetme gibi özellikleri kullanabilmenizi sağlayan uygulama Google Home cihazlarınızda da birçok fonksiyon sunuyor. Varsayılan müzik sağlayıcınızı ve konumunuzu kontrol etme, Google Home uyumlu akıllı cihazlarınızı senkronize etme ve yeni özellikleri keşfetme gibi imkanlar sunan uygulama ihtiyacınız olan her şeyi bünyesinde barındırıyor.

Chromecast, Chromecast Audio ve Google Home cihazlarınızın kurulumundan yönetimine kadar pek çok özellik sunan uygulamayı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Google
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