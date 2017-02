Google İki Yapay Zekayı Kapıştırdı, Sizce Kavga Etmişler midir?

Gelecekte insan topluluklarını yapay zekanın kontrol edeceği artık bir fantezi değil. Ancak yapay zekalar düzen getirecekleri iddia edilen toplumlara hizmet ederken, birbiriyle nasıl geçinecekler?

Google alt şirketlerinden olan Deep Mind yapay zekasını oluşturan bir grup bilim ve teknoloji insanı, bunu test etmek için iki yapay zekayı karşı karşıya getirdiler. Bu deneyde amaç birbiriyle çakışan kararlar alma olasılıkları bulunan yapay zekaların bir kısır döngüye düşerek çatışacağını ya da uzlaşacağını gözlemlemekti. Bugün yayınlanan bu deneyin sonucunda ortaya çıkan ve yapay zekaların düştüğü tüm ikilemler dikkatle incelendi.

Yapılan deney "bencil" davranan insanlarını kazanmak için bu yolu seçtiklerini ancak "bencil" insanların bir şey kazanamadığı ikileminden yola çıkılarak değerlendirildi. Teknisyenler ve bilim adamları "Tutsak İkilemi" adı verilen bu durumu enine boyuna değerlendiler.

Böyle bir deneyi video oyunları kullanarak deneyimleyen araştırmacılar ilginç bir sonuç elde ettiler, oyunların konsepti değiştikçe yapay zekaların davranışları da duruma göre işbirlikçi ve muhalif olarak değişebiliyordu.

Bu durum, karışık stratejiler gerektiğinde yapay zekalar daha hırslı olabiliyor, her hangi bir karmaşık durum olmadığı zamanlarda uzlaşma yoluna gidebildikleri anlamına geliyor. Sonuç olarak bilim adamları, gelecekte yapay zekaların birbirine meydan okuma durumlarının var olabileceği ve bunun için programlarının daha özenli olması gerektiği konusunda hem fikirler.

Tutsak İkilemi Nedir?

İki zanlı bir soruşturma kapsamında polis tarafından göz altına alınmıştır. Polis elinde tutuklama için yeterli kanıt olmadığı için her iki zanlıyı ayrı ayrı hücrelere koyup bir anlaşma sunmaktadır. Anlaşmaya göre zanlılardan biri diğerinin aleyhinde tanıklık eder diğeri ise suskun kalırsa, tanıklık eden serbest kalacak susmayı tercih eden taraf ise 10 yıl hapse mahkûm edilecektir. Eğer ikisi de birbirleri aleyhinde tanıklık etmez suskun kalırlarsa her ikisi de 1 yıl hapis cezasına, eğer her ikisi de birbirleri aleyhinde tanıklık ederse, her iki zanlı da 5'er yıl hapis cezasına çarptırılacaktır.

Bu çerçevede her iki zanlı tanıklık etmek veya suskun kalmak arasında tercih yapmak zorundadır. Her iki zanlıya da soruşturma sonuna kadar diğerinin kararını öğrenme imkânı tanınmamaktadır yani farklı odalarda bulunan iki zanlının birbirleri ile iletişim kurma imkânı yoktur. Buna göre karşı tarafın kararından habersiz olan oyuncu 10 yıl hapis yatma ihtimalini göze alamayarak sessiz kalmayacak, karşı taraf aleyhinde tanıklık edecektir. Karşı taraf aleyhine tanıklık ederek 5 yıl gibi daha kısa süreli bir hapis cezasına razı olacak ya da serbest kalacaktır. Oyuncu burada kaybını en aza indirmeyi (kazancını maksimize etmeyi) hedef alacaktır. Karşı tarafın da aynı koşullar altında rasyonel davranarak tanıklık edeceği kaçınılmaz olacaktır. Böylece birbirleri ile iletişim kurmayan iki tarafın iyi niyetli değil de rasyonel davranarak aldıkları karar aslında belki de daha az yatacakları hapis cezasının artmasına neden olmaktadır.[1]

İtiraf İnkâr İtiraf (-5, -5) (0, -10) İnkâr (-10, 0) (-1, -1) Tabloda kalın olarak işaretlenen taraf baskın strateji dengesini, altı çizilen bölüm ise her ikisini içinde en kârlı olan seçeneği göstermektedir.

Her iki oyuncunun da kısa süreli hapis cezasını uzun olanına tercih ettiği ve her birinin de diğerinin cezasını kısaltmakla herhangi bir fayda elde edemeyeceği varsayıldığında tutsak ikilemi sıfır toplamlı oyunlar kapsamına girmektedir. Oyun teorisinde de olduğu gibi bu oyunda da oyuncuların yegane amacı, diğer oyuncudan bağımsız olarak, kendi kazancını maksimize etmektir.

