Google, Kaggle'ı Satın Alıyor

Çeşitli yeni şeyler öğrenmenizi sağlayan ve kodlama yarışmalarına ev sahipliği yapan, internet aleminin en büyük veri analiz platformlarından bir tanesi olan Kaggle'ın Google tarafından satın alınacağına dair söylentiler ortaya çıktı.

Kodlama ve veri analiz yarışmaları düzenleyen Kaggle, sahip olduğu seviye sistemiyle yazılımların seviyesini göstermesi açısından da önemli bir mecra olarak kabul ediliyor. Yarışmalarda derece yaptıkça yükselen seviyeniz, belirli bir noktaya ulaştığında bu profilinizde görüntüleniyor ve ulaştığınız seviyeyi Code Academy ve LinkendIn gibi sitelerde kullanabiliyorsunuz. Hatta oldukça iyi seviyede olanların, iş bulma konusunda daha avantajlı oldukları ve işverenlerin bu puanları dikkate aldığı da söyleniyor.

Oldukça sık ziyaret edilen kod platformlarından bir tanesi olan Kaggle hakkında son günlerde satın alınacağına dair söylentiler de dolaşıyor. Bugün itibarıyla iyice ayyuka çıkan bu iddialara göre; Google şirketlerinden bir tanesi olan Cloud Next, Kaggle'ı satın almaya hazırlanıyor. Henüz söylenti aşamasını geçmeyen bu haberlere dair Google ve Kaggle tarafından da herhangi bir açıklama gelmezken, Kaggle'ın CEO'suna ulaşan bazı internet siteleri, CEO'nun böyle bir satın almanın yaşanmayacağını söylediğini de belirtiyorlar.

2010'da kurulan ve bugün bünyesinde 500,000'den fazla data bilimcisini barındıran platform, böylesine bir altyapı ile bulunmaz bir kitleyi hedefliyor. İnternet üzerinde benzer hizmetleri sunan başka servisler olsa da Kaggle, kolay kullanımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile en çok tercih edilenlerin başında geliyor.

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